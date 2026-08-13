Estos son los requisitos para ser veedor del concurso de jueces de la Corte Nacional

La Judicatura anunció la realización de un concurso para llenar las vacantes de jueces nacionales.

Las personas interesadas en participar como veedores ciudadanos del concurso para seleccionar y designar a los nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) tienen hasta el viernes 21 de agosto de 2026 para inscribirse.

La convocatoria fue realizada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Los ciudadanos seleccionados tendrán como misión vigilar y fiscalizar todas las etapas del concurso público.

¿Cómo inscribirse?

Las inscripciones están abiertas desde el 11 de agosto hasta las 17:00 del 21 de agosto de 2026 en todo el país. En Galápagos se aplicará el huso horario correspondiente.

Los interesados deberán presentar:

Formulario de inscripción.

Hoja de vida.

Copia de la cédula de ciudadanía.

Papeleta de votación actualizada, con fecha del 16 de noviembre de 2025.

Un oficio dirigido a la Subcoordinación Nacional de Control Social, según el modelo establecido en la convocatoria.

Si la inscripción se realiza de manera presencial, la documentación deberá entregarse en la Secretaría General del Cpccs o en una de sus delegaciones provinciales, con las firmas originales.

Para la inscripción electrónica, los documentos y formularios deberán enviarse en formato PDF, con firma electrónica, mediante la ventanilla virtual del Cpccs al correo ventanillavirtual@cpccs.gob.ec. El conjunto de archivos no podrá superar los 15 MB.

¿Quiénes pueden ser veedores?

Podrán participar:

Ecuatorianos residentes en el país o en el extranjero que estén en goce de sus derechos de participación.

residentes en el país o en el extranjero que estén en goce de sus derechos de participación. Extranjeros con situación migratoria regular en Ecuador y derechos de participación vigentes.

con situación migratoria regular en Ecuador y derechos de participación vigentes. Organizaciones y personas jurídicas legalmente reconocidas.

legalmente reconocidas. Representantes de organizaciones que cuenten con la respectiva carta de delegación.

Una vez integrada la veeduría, se podrá avanzar hacia la primera fase del proceso: la convocatoria a los aspirantes a ocupar los cargos de jueces de la Corte Nacional.