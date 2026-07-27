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Política

Noboa llegó a Perú para participar en la Transmisión de Mando de Keiko Fujimori

El presidente Daniel Noboa estará en la posesión presidencial de Keiko Fujimori, en Lima. 

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, llegó a Perú para la transmisión de mando de Fujimori.

Presidencia.

Autor

Lizette Abril

Actualizado:

27 jul 2026 - 18:09

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El presidente Daniel Noboa arribó a Lima la tarde de este lunes 27 de julio de 2026 para participar en la ceremonia de transmisión de mando de la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, previsto para la mañana martes 28 de julio.

El mandatario ecuatoriano fue recibido por Lily Vásquez Dávila, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, así como por el embajador Roland Denegri, en representación de la Cancillería peruana, y representantes de las Fuerzas Armadas.

El arribo del presidente de Ecuador se suma a las delegaciones internacionales que visitan Lima, con motivo de la ceremonia de transmisión de mando presidencial.

Esta mañana, llegó a Lima el Rey Felipe VI de España, encabezado la comitiva oficial española integra también por la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Eva Granados, según detalló la agencia estatal Andina

Un día antes, llegó al país la comitiva de los Estados Unidos liderada por el vicesecretario de Estado, Christopher Landau.

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