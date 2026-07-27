Una cría de lémur sobrevive en zoológico colombiano aferrada a un peluche

Una cría de lémur se aferra a un peluche en Cali

Una cría de lémur de cola anillada, de apenas 88 gramos, recibe atención especializada en el Zoológico de Cali, en el suroeste de Colombia, luego de quedar separada de su madre.

El pequeño animal permanece aferrado a un peluche que cumple la función de sustituto materno y le proporciona un punto de apoyo y confort durante sus primeros días de vida.

El equipo del zoológico mantiene un seguimiento constante de la cría para garantizar que reciba las condiciones necesarias para su desarrollo y supervivencia.

Una especie originaria de Madagascar

El lémur de cola anillada es un primate endémico de Madagascar, reconocido por su característica cola con anillos blancos y negros.

Es una especie principalmente terrestre y social, que vive en grupos y utiliza vocalizaciones y señales corporales para comunicarse.

Su alimentación incluye frutas, hojas, flores y otros recursos vegetales. La especie enfrenta amenazas relacionadas con la pérdida de su hábitat y la actividad humana, por lo que su conservación es una prioridad para organizaciones y centros especializados en fauna silvestre.

Comportamiento inusual de su madre

La cría nació el 18 de junio de 2026 con un peso de apenas 88 gramos. Durante la observación, los especialistas detectaron que su madre la dejaba en el suelo durante largos períodos, un comportamiento considerado inusual en primates.

Ante el riesgo para su supervivencia, el equipo veterinario decidió trasladarla al área clínica e iniciar un proceso de crianza asistida.

Desde entonces, recibe alimentación especializada cada dos horas, vigilancia permanente y cuidados destinados a suplir temporalmente el contacto materno.