Juez instala audiencia del caso Goleada tras superar nuevo pedido de suspensión

El alcalde Aquíles Álvarez y sus hermanos están procesados en el caso Goleada

La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio del caso Goleada se instaló este martes 18 de agosto de 2026, luego de que el juez anticorrupción Jairo García resolviera un nuevo pedido para suspender la diligencia.

El proceso, que investiga un presunto delito de lavado de activos y en el que está procesado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y sus familiares, se desarrolla de manera presencial y virtual en la Unidad Judicial del cantón La Libertad, en Santa Elena.

La audiencia estaba inicialmente prevista para los días 16 y 17 de julio de 2026. Sin embargo, desde entonces ha sufrido cinco aplazamientos.

Las suspensiones estuvieron relacionadas con recusaciones, inasistencias de abogados y cambios en las defensas técnicas de algunos procesados.

Nuevo abogado de Gastón Loy pidió suspender la audiencia

El nuevo intento por aplazar la diligencia surgió después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmara que cuatro procesados del caso Goleada constan como inscritos para participar en las elecciones seccionales.

Entre ellos están Gastón Loy, Pedro Hidalgo, David Alvarez y Fiorella Ycaza, esta última esposa del Alcalde de Guayaquil. Sin embargo, el CNE aseguró que ninguno tiene una candidatura calificada en firme.

Tras conocer la resolución del CNE, Gastón Loy informó al juez que había perdido la confianza en su abogado, Fernando Chávez, y presentó como nuevo defensor a Santiago Mestanza.

El nuevo abogado solicitó al magistrado que suspendiera la audiencia y le concediera al menos 15 días para revisar el expediente y preparar la defensa.

Entre sus argumentos señaló que la Fiscalía mantiene un expediente voluminoso. Fiscalía y UAFE se opusieron a una nueva suspensión. Villavicencio consideró que el nuevo pedido formaba parte de maniobras dilatorias que buscan retrasar el proceso judicial.

Resolución del juez

Ante esto, el juez García resolvió que la audiencia no se suspenda y continúe con la participación de las demás defensas que ya estaban preparadas para intervenir.

El magistrado explicó que el nuevo abogado de Loy podrá acceder al expediente, comunicarse con su defendido y revisar el proceso mientras se desarrollan las intervenciones de los demás abogados.

Además, García estableció que el abogado Santiago Mestanza intervendrá al final de la fase de exposición de nulidades. En ese momento se suspenderá la diligencia para determinar cuánto tiempo requiere el nuevo defensor para preparar sus alegaciones.

Varios abogados objetaron la decisión y señalaron que podría afectarse el derecho a una defensa en igualdad de condiciones. El juez, sin embargo, mantuvo su resolución y ordenó continuar con la audiencia.

La diligencia se reinstaló formalmente cerca de las 13:00 de este martes 18 de agosto y comenzó la fase en la que las defensas deben exponer posibles vicios de nulidad en la investigación, que puedan afectar el proceso.