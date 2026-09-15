Karla Saud y José Manrique solicitan asilo en España en medio del caso Progen

Revelan en EE. UU. que vinculados al caso Progen pidieron protección internacional en territorio español

Karla Saud y José Walther Manrique, vinculados al caso Progen y accionistas de Astrobryxa S.A., solicitaron asilo en España.

El pedido fue revelado en un expediente judicial de Estados Unidos, mientras en Ecuador ambos enfrentan un proceso por presunto peculado.

El 11 de septiembre de 2026, la defensa de Astrobryxa presentó ante la Corte Federal del Distrito Medio de Florida documentos relacionados con la solicitud de protección internacional de Saud y Manrique en España, según reveló el portal Primicias.

El caso estadounidense está relacionado con la demanda presentada por Celec, que busca recuperar más de USD 100 millones entregados a Progen para proyectos de generación eléctrica durante la crisis energética de 2024.

La defensa presentó además la declaración del abogado español Juan de Pablos, quien representa a la pareja en España y confirmó que ambos solicitaron protección internacional.

Según sus abogados, Saud y Manrique sostienen que enfrentan una situación de presión política y judicial en Ecuador.

Saud y Manrique alegan amenazas de muerte

En los documentos entregados al tribunal estadounidense también se mencionan presuntas amenazas de muerte contra la pareja.

Según la denuncia presentada en Ecuador, Manrique habría recibido mensajes con fotografías de su vehículo, sus hijos y de él junto a Saud, además de información relacionada con el litigio en Estados Unidos.

La defensa sostiene que estos hechos llevaron a la pareja a buscar protección fuera de Ecuador.

Los abogados también señalaron que las amenazas fueron reportadas ante la Fiscalía ecuatoriana y que se presentó una denuncia ante el FBI en Estados Unidos.

¿Qué tiene que ver Astrobryxa con el caso Progen?

Astrobryxa S.A., empresa vinculada a Saud y Manrique, participó como subcontratista en los proyectos de Progen en Ecuador.

Documentos citados en procesos judiciales señalan que la compañía recibió millones de dólares provenientes de los pagos realizados por Progen.

Las cifras reportadas en distintos expedientes varían según las transferencias analizadas.

El caso se originó en los contratos de emergencia para instalar plantas de generación eléctrica en Quevedo y Salitral.

Celec sostiene que busca recuperar los recursos entregados a Progen debido a que los proyectos no cumplieron con lo previsto.

El litigio civil continúa en Estados Unidos, mientras en Ecuador existe una investigación penal relacionada con estos contratos.

La situación judicial de Saud y Manrique

En Ecuador, Karla Saud y José Walther Manrique son procesados por presunto peculado dentro del denominado caso Apagón.

Saud fue detenida en España el 9 de julio de 2026 debido a una notificación roja de Interpol, pero posteriormente quedó en libertad bajo medidas cautelares, entre ellas la prohibición de salir del país y la entrega de su pasaporte.

La extradición de Saud también está en trámite. Mientras tanto, los abogados de la pareja esperan que las autoridades españolas establezcan una fecha para analizar su solicitud de asilo.