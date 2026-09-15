Banda interceptaba a conductores de madrugada para robarles sus vehículos en el sur de Quito

Una banda que asaltaba a conductores fue detenida por la Policía en Quito, la tardes de este martes 15 de septiembre de 2026.

Cuatro ciudadanos fueron aprehendidos en el sector de La Mena 2, en el sur de Quito, tras ser señalados como integrantes de una banda dedicada al robo de personas y vehículos a mano armada.

La intervención fue ejecutada tras trabajos de inteligencia por la Brigada Anticriminal (BAC) de la Policía Nacional este martes 15 de septiembre de 2026.

De acuerdo con las autoridades, los aprehendidos serían presuntos miembros del grupo delictivo 'Los Lobos'.

Entre ellos consta Josué A., de 26 años, quien registra antecedentes penales por robo y asociación ilícita, y es considerado un objetivo de interés penal relevante.

Según la Policía, obligaban a sus víctimas a descender del carro y entregar las llaves para luego darse a la fuga. Policía Nacional

Así operaba la organización delictiva

Los implicados actuaron bajo la modalidad de asociación ilícita con división de funciones durante la madrugada.

Se movilizaron en un automóvil para vigilar e identificar a sus víctimas antes de abordar.

Una vez elegida la víctima, los sospechosos interceptaban el automóvil, forzaban las puertas e intimidaban a los conductores con armas de fuego y cuchillos.

Tras obligar a los ciudadanos a descender del carro y entregar las llaves, huían en el vehículo sustraído en cuestión de minutos, dejándolos incomunicados en la vía pública.

La Policía Nacional encontró varios indiciso durante la captura de una presunta banda dedica al asalto a mano armada en el sur de Quito.

Indicios decomisados ​​y detenidos

Durante el allanamiento en La Mena 2, una de las víctimas reconoció plenamente a los sospechosos y recuperó sus pertenencias.

En el sitio, los uniformados decomisaron:

01 vehículo recuperado.

01 vehículo recuperado.

recuperado. 04 teléfonos celulares.

celulares. 04 equipos electrónicos (dos televisores, un monitor y una CPU).

(dos televisores, un monitor y una CPU). Varias herramientas y accesorios de vehículos.

Junto a Josué A. fueron aprehendidos Katerine S. (25 años, con antecedentes por recepción), Shirley R. (21 años) y Henrry C. (22 años), quienes fueron puestos a órdenes de la autoridad competente.