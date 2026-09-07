Más de 50 casos de desapariciones en manos de las fuerzas de seguridad desde 2024 en Ecuador

Familiares de una de las víctimas de desaparición forzada en manos de la fuerza pública muestran la denuncia y pruebas audivisuales del caso.

Entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre de 2026, familiares de personas desaparecidas a manos de la fuerza pública realizaron plantones en Quito.

Esto para exigir respuestas al Estado ecuatoriano por más de 50 casos registrados en el país.

Las denuncias están sistematizadas en el informe “Reporte de desapariciones forzadas en Ecuador”, publicado en enero de 2025 por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH).

El organismo lleva el registro legal de cada proceso, como también el acompñamiento a los familiares.

De acuerdo con la organización, los hechos ocurrieron en el marco de la declaratoria de conflicto armado interno, decretado por el Gobierno Nacional.

En esta primera entrega, Teleamazonas.com detalla los 10 primeros casos compilados por el CDH que ya fueron denunciados antes la justicia.

Sin emabrgo, los familiares de las víctimas señalan que no tienen respuestas por parte de la justicia

Caso 1

Edwin Eduardo Pata Cheme, de 34 años, fue detenido el 9 de enero de 2024 en su vivienda en Tachina, Esmeraldas.

De acuerdo con la denuncia recopilada por el CDH, militares irrumpieron en el inmueble, lo agredieron y lo torturaron bajo la presunta acusación de pertenecer a una banda delictiva.

El CDH mantiene en sus archivos un video de las agresiones contra Pata y dos familiares, quienes habrían sido detenidos junto a otras dos personas; es decir, en total cinco.

Eduardo Pata Cheme desapreció en Esmeraldas el pasado 9 de enero de 2024. CDH

Dos de los detenidos sobrevivieron tras denunciar que fueron arrojados desde un puente.

A otros dos localizaron sin vida en el mar y Edwin Pata continúa desaparecido.

Los allegados interpusieron denuncias por las agresiones y la desaprición.

Caso 2

Bruno Rodríguez Castillo (23 años, con 50% de discapacidad intelectual) y Fardi Muñoz Quiñonez fueron interceptados por militares el 30 de enero de 2024 en el barrio San Jorge Alto, Esmeraldas.

Un registro en video en poder del CDH evidencia que los jóvenes fueron golpeados, atacados a disparos y trasladados en una camioneta blanca.

Pese a que la madre de Bruno presenció el hecho y solicitó información en la Cárcel Provisional de Esmeraldas, las autoridades no han dado respuesta.

El caso cuenta con medidas cautelares y de acción urgente de la ONU.

Bruno Rodríguez desapareció el pasado 30 de enero de 2024 en Esmeraldas. CDH

Fardi Muñoz desapareció el pasado 30 de enero de 2024 en Esmeraldas. CDH

Caso 3

El 1 de febrero de 2024, Jorge Alexander Rodríguez Tarira fue retenido por militares durante un velorio en el sector Las Pimientas, Quinindé.

Según testimonios en manos del CDH, los agentes llegaron en tres camionetas sin placas, le revisaron el teléfono celular, se lo llevaron y desmontaron las cámaras de seguridad del sector.

La denuncia formal fue presentada el 3 de febrero de 2024 ante la Fiscalía General del Estado, pero sus familiares denuncian falta de celeridad.

El organismo de la ONU mantiene medidas cautelares vigentes.

Jorge Rodríguez desapareció el pasado 1 de febrero de 2024 en Esmeraldas. CDH

Caso 4

Cirilo Leonardo Minota Nievez, de 35 años, desapareció el 4 de abril de 2024 en el barrio Brasilia, Quinindé.

Videos del hecho confirman que fue obligado a subir a un camión militar junto a otros dos jóvenes.

Los acompañantes fueron golpeados y abandonados en la vía, mientras que a Minota lo mantuvieron amordazado.

Los testigos dejaron de acudir a las diligencias de la Fiscalía tras recibir amenazas de efectivo militares. El caso está bajo vigilancia de la ONU.

Cirilo Minota desapreció el pasado 4 de abril de 2024. CDH

Caso 5

Oswaldo Morales, de 23 años, fue interceptado el 25 de abril de 2024 por cerca de 12 militares en una camioneta gris sin placas en El Empalme.

Un sobreviviente relató al CDH que ambos fueron trasladados a un río donde sufrieron torturas, descargas eléctricas y ahogamiento.

El acompañante fue liberado horas después, pero Oswaldo fue trasladado a un punto desconocido.

La familia denunció el hecho el 16 de mayo de 2024 ante la Fiscalía Especializada en Uso Ilegítimo de la Fuerza en Guayaquil.

Caso 6

El 18 de abril de 2024, cerca de 16 militares encapuchados irrumpieron en la vivienda de Jeferson Daniel Bolaños en la parroquia Luis Tello, Esmeraldas.

Según el expediente del CDH, los uniformados agredieron a su madre (adulta mayor), amenazaron a un niño de 9 años, robaron pertenencias y torturaron a Jeferson.

El joven fue sacado del inmueble ensangrentado y envuelto en una cortina antes de ser subido a una camioneta militar. Se desconoce su paradero.

Jeferson Bolaño desapareció el pasado 19 de abril de 2024. CDH

Caso 7

Neivi Quiñonez (18 años) y Ariel Cheme (19 años) fueron detenidos el 17 de julio de 2024 durante un operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta en el barrio San Pedro, Esmeraldas.

Tras una semana de intensa búsqueda por parte de sus familiares, sus cuerpos fueron encontrados incinerados en el recinto Cabuyal (Rioverde), a 40 kilómetros del lugar de la aprehensión.

El CDH acompaña la exigencia de justicia por la presunta ejecución extrajudicial.

Caso 8

La madrugada del 23 de agosto de 2024, Jordy Jair Morales Martínez (31 años) fue sacado por la fuerza de su domicilio en Vinces, Los Ríos, por unos 10 militares.

La Policía Nacional indicó a los familiares que no registran el arresto.

El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió medidas de acción urgente para este caso.

Jordy Morales desapareció el 23 de agosto de 2024 en la provincia de Los Ríos.

Caso 9

Dave Robin Loor Roca (20 años) y Juan Daniel Santillán Suárez (27 años) fueron retenidos por militares el 26 de agosto de 2024 en Ventanas, Los Ríos.

La madre de Dave localizó en el monte a un joven torturado que confirmó que los militares mantenían retenidos a los ciudadanos en la zona.

Dave Loor desapareció el 26 de agosto de 2024 en la provincia de Los Ríos.

Tras trabas iniciales en la Fiscalía, la justicia recibió una demanda de Habeas Corpus que ordenó investigar los hechos bajo el delito de desaparición forzada y activar la búsqueda nacional.

Juan Daniel Santillán desapreció el pasado 26 de agosto de 2024.

Caso 10

El 14 de septiembre de 2024, María Fernanda Rizzo Vera y Francisco Cristóbal Peralta Santana fueron retenidos tras un allanamiento militar en su vivienda en Puebloviejo, Los Ríos.

Un testigo que presenció la detención declaró ante la Fiscalía que fue herido de bala por los uniformados y amedrentado.

María Fernanda Rizo y Cristobal Peralta desaparecieron el pasado 14 de septiembre de 2024 en Los Ríos.

El CDH mantiene el seguimiento del caso junto a la ONU, mientras los familiares de más de 50 desaparecidos en manos de la fuerza pública exigen respuestas.