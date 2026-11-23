El Municipio de Quito anunció restricciones vehiculares en los alrededores del estadio Olímpico Atahualpa por el concierto de The Strokes.

El Municipio de Quito anunció cierres viales en los alrededores del estadio Olímpico Atahualpa por el concierto de la banda estadounidense The Strokes.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) estará a cargo de gestionar la circulación vehicular y establecer las restricciones necesarias para facilitar el ingreso y la salida de los asistentes.

¿Qué calles estarán cerradas por el concierto?

Los operativos de movilidad en este escenario suelen concentrarse en las calles José Correa y Manuel María Sánchez, así como en las intersecciones cercanas a las avenidas 6 de Diciembre y Eloy Alfaro.

Cierres viales alrededor del estadio Atahualpa

Av. 6 de Diciembre y José Correa

José Correa y Gonzalo Serrano

José Correa y Sebastián Quintero

José Correa y Carlos Arroyo del Río

Av. Eloy Alfaro y José Correa

Germán Alemán y Carlos Arroyo del Río

Más intersecciones con cierres viales

M. Sánchez y Carlos Arroyo del Río

M. Sánchez y Sebastián Quintero

M. Sánchez y Juan Ramírez

M. Sánchez y Javier Aráuz

M. Sánchez y av. 6 de Diciembre

¿Qué rutas pueden utilizar los conductores?

En operativos anteriores realizados en el estadio Atahualpa, la AMT ha habilitado rutas alternas por las avenidas Eloy Alfaro, De los Shyris, Portugal y Gaspar de Villarroel.

Se recomienda a los asistentes utilizar el transporte público y consultar las actualizaciones de la Agencia Metropolitana de Tránsito antes de movilizarse.