Marco Rodríguez: 'El principio de confianza entre Mario Godoy y la Función Judicial se quebrantó'

El juez Marco Rodríguez es el presidente encargado de la Corte Nacional desde el 14 de enero de 2026.

"El principio de confianza entre el presidente del Consejo de la Judicatura actual y la Función Judicial se ha quebrantado", dijo Marco Rodríguez, presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, este lunes 26 de enero de 2026, durante una entrevista en Teleamazonas.

"El Consejo de la Judicatura está cuestionado y desde mi punto de vista se ha quebrantado el principio de confianza con el Presidente del Consejo de lsa Judicatura y será muy difícil recuperarla", añadió.

Rodríguez se refirió a Mario Godoy, titular de la Judicatura, quien enfrenta un proceso de juicio político en la Asamblea Nacional.

Ese proceso de fiscalización se derivó de las denuncias de amenazas y presiones que hizo el juez anticorrupción, Carlos Serrano, por la condena que dictó contra el narcotraficante serbio Jezdimir Srdan, sentenciado a 10 años de prisión por lavado de activos dentro del caso Euro 2024.

Serrano denunció que, antes de dictar sentencia, recibió presiones internas para declarar inocente al procesado serbio. Según su versión, un alto funcionario del Consejo de la Judicatura intentó influir en su decisión.

Diálogo con las funciones del Estado

Rodriguez también habló de la necesidad de abrir un diálogo con las diferentes funciones del Estado para que todas las autoridades colaboren para sacar adelante al sistema judicial.

"Con base en el principio de colaboración se pueda mantener diálogos con las otras funciones del Estado y autoridades en general, pues todos debemos arrimar el hombro para sacar adelante a la Función Judicial", señaló.

Además, habló de la posibilidad de conformar un Consejo Consultivo. "Voy a mantener reuniones de forma periódica y sistemática, desde esta semana, con gremios, academia, y pretendo que se forme una suerte de consejo consultivo con expresidente de Corte Suprema y Corte Nacional", indicó Rodríguez.

El Presidente encargado de la Corte Nacional también dijo que uno de los retos en los meses que estará en ese cargo será "que se observe el principio de independencia judicial".

En enero del 2027 culmina su período reglamentario de 9 años como juez de la Corte Nacional de Justicia. Cuando esto pase, la Presidencia encargada deberá recaer en el actual subrogante, Alejandro Arteaga.

A su vez, la subrogación quedará vacante y el Pleno deberá elegir a quien ocupe ese cargo entre los magistrados principales Milton Velásquez, Gilda Rosana Morales o Felipe Córdova. Esto provocaría que la Presidencia de la Corte Nacional pase de encargo en encargo.

Desde febrero de 2024, la Corte Nacional no ha estado dirigida por un Presidente titular. Esto se debe a que se requieren 12 jueces titulares para hacer esa elección y solo hay 10.

Además, esta situación se podría agravar pues informó que entre enero y mayo del próximo año culmina su período siete jueces titulares. Por lo tanto, Rodríguez propone que se debe realizar un concurso para elegir 17 jueces titulares y 19 conjueces.