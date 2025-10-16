Notario de Quito fue detenido en investigación por presunto uso de documento falso

Personal de la Policía Nacional y de Fiscalía realizó allanamientos en Pichincha.

El notario 19 del cantón Quito, Camilo Z., fue detenido este jueves 16 de octubre del 2025 en el marco de una investigación por presunta Falsificación y Uso Dolosos de documento falso, indicó la Fiscalía General del Estado.

El Ministerio Público realizó cinco allanamientos en Pichincha para recabar evidencias. Sin embargo, el Notario fue detenido en la provincia de Babahoyo, mientras se movilizaba en un bus de transporte público.

Además, en los allanamientos se detuvo a dos personas que presuntamente estarían involucradas en el delito, detalló la Fiscalía en su cuenta de X.

Entre los indicios levantados constan: teléfonos, computadores, dinero y documentos. La situación jurídica de los sospechosos se resolverá en las próximas horas.