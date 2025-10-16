Policía allanó la Cooperativa San Francisco desde donde salió el auto que explotó en Guayaquil

Tras la explosión de un coche bomba en las inmediaciones de un centro comercial en Guayaquil, la Policía Nacional desplegó un megaoperativo en la Cooperativa San Francisco este jueves 16 de octubre del 2025. Las autoridades presumen que de ese lugar salió un vehículo con explosivos.

Se trata del operativo Apolo 28, en el que se allanó el sector de San Francisco. Según Christian Rengifo, jefe de operaciones de la Zona 8, la cooperativa “tendría relación con los explosivos y vehículos robados que se usaron en Guayaquil”.

Personal de Inteligencia de la Policía Nacional realizó tareas de investigación en la zona, previo al operativo que se inició la madrugada de este jueves 14 de octubre del 2025. Según información oficial, el vehículo utilizado en el ataque salió desde la cooperativa San Francisco en Pascuales la tarde del lunes 14 de octubre y luego se ubicó frente al Mall del Sol, norte de la ciudad.

Afectación a grupos criminales

Según la Policía Nacional, en el operativo de este jueves se afectó a la estructura de los grupos criminales Los Tiguerones y Los Águilas. Se detuvo a seis personas que tenían antecedentes penales, uno de ellos contaba con una boleta de captura.

Entre las evidencias halladas en el sitio hay: armas de fuego, un fusil, cuatro alimentadoras, municiones, sobres con heroína, bloques de cocaína, vehículos reportados como robados, cámaras de videovigilancia, radios de comunicación y chalecos militares.