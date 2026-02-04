Prisión para conductor de taxi, sospechoso de asesinar a un joven en Ibarra

El conductor de un taxi está detenido tras ser procesado por el presunto delito de asesinato

El conductor de un taxi recibió prisión preventiva tras ser procesado como sospechoso del asesinato de Matías David M. A., de 26 años, quien había sido reportado como desaparecido en Ibarra.

Fiscalía formuló cargos contra el sospechoso, identificado como Iker Alexander M. C, el martes 3 de febrero de 2026, por el presunto delito de asesinato.

Durante la audiencia, el Fiscal de turno narró que la noche del viernes 30 de enero, la víctima abordó un vehículo que solicitó en una aplicación de taxis, en las calles Cristóbal Gómez Jurado y av. Mariano Acosta, en Ibarra.

Sin embargo, no regresó a su casa. Su familia y amigos empezaron a buscarlo, pero su teléfono celular se encontraba apagado. Ante eso, pusieron la denuncia por desaparición involuntaria.

Personal de Fiscalía y agentes de la Policía comenzaron las investigaciones y verificaron un retiro de 30 dólares de la cuenta bancaria de la víctima de un cajero en Atuntaqui. Al revisar los videos de las cámaras de seguridad, observaron la placa del taxi.

Entonces, la Policía ejecutó un allanamiento en la ciudadela La Victoria, en Ibarra. En un inmueble encontraron el vehículo y aprehendieron al conductor. Al inspeccionar el automóvil, encontraron el certificado de votación del joven desaparecido en la cajuela.

El procesado, de 19 años, rindió su versión y mencionó que también participaron otras personas en este hecho delictivo e indicó el sitio en donde se encontraba la víctima.

La madrugada del 2 de febrero, Fiscalía y Policía se trasladaron al sitio señalado (cerca de las canteras de Caranqui). En un lugar de difícil acceso, hallaron el cadáver. La autopsia determinó que la causa de la muerte fue un trauma cráneo encefálico.

El procesado, si es hallado culpable, podría enfrentar una pena que va de 26 a 30 años de cárcel, según lo establece el artículo 140, numerales 4, 7 y 8 del Código Integral Penal (COIP).