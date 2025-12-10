Prisión preventiva para militares por muerte de un joven en operativo en Santa Elena

Un operativo militar terminó con la muerte de un joven de 19 años en Santa Elena.

Un juez dictó prisión preventiva para seis militares por la presunta ejecución extrajudicial de un joven este miércoles 10 de diciembre de 2025, durante un operativo en Santa Elena realizado el martes.

Los uniformados fueron aprehendidos luego de un operativo realizado en el barrio 'La Península', donde murió un joven de 19 años.

Un grupo de militares ingresó a una vivienda en la que supuestamente se expendían sustancias sujetas a fiscalización. Allí Roberto P. habría simulado tener un arma de fuego, por lo que según el capitán a cargo del operativo, tuvieron que "neutralizarlo".

El oficial indicó que el joven presentó problemas cardíacos y fue trasladado a una casa de salud. En el sitio los galenos confirmaron su fallecimiento.

Sin embargo, los moradores del sector señalaron a los uniformados por agresiones físicas contra el joven.