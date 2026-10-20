Quito: Un hombre y dos menores son procesados ​​por asesinar a un policía con puñaldas y golpes

Un adulto y 2 adolescentes son procesados por el presunto asesinato de un policía, informó la Fiscalía General del Estado.

Un Juez de Garantías Penales dictó prisión preventiva para Segundo Ramón M. y ordenó el internamiento preventivo para su hijo de 13 años y su sobrino de 15.

Todos son procesados por su presunta participación en el delito de asesinato de un sargento segundo de la Policía Nacional.

La víctima, que vestía de civil al momento del ataque, falleció tras recibir 11 heridas, entre cortes con un arma punzocortante y graves contusiones en el cuerpo.

Ataque en una licorería

El trágico suceso ocurrió en el sector de Rancho Alto, en el sur de Quito.

Según la teoría presentada por la Fiscalía General del Estado durante la audiencia de calificación de flagrancia, el agente policial se encontraba en una licorería cuando se desató una riña.

Durante la agresión, Segundo Ramón M. habría utilizado un objeto punzocortante para herir mortalmente al gendarme, mientras que los dos menores usaron cascos de motociclista para golpearlo brutalmente.

Tras la alerta del crimen, las unidades de investigación realizaron un barrido de cámaras y siguieron un rastro de sangre que los condujeron directamente hasta el piso del establecimiento. Allanamiento, municiones y entrega voluntaria

En el sitio, la encargada de la licorería identificó a los tres procesados como los responsables del ataque.

Los trabajos operativos permitieron la aprehensión del menor de 13 años en un inmueble de Rancho Alto, donde los agentes fijaron como indicios de municiones, prendas de vestir con rastros del hecho y otros elementos.

Posteriormente, el adolescente de 15 años fue capturado en San Juan de Calderón.

Por su parte, Segundo Ramón M. acudió voluntariamente a la Unidad de Flagrancia, donde la Policía registró que reconoció haber golpeado al servidor policial.

Justicia para los menores y el adulto

La Fiscalía abrió dos causas independientes: una para el adulto procesado en la justicia ordinaria y otra encaminada a la justicia penal juvenil para los dos adolescentes.

El caso se investiga bajo el delito de asesinato, tipificado en el artículo 140 (numerales 2 y 10) del COIP. Ambas instrucciones fiscales tendrán una duración de 30 días.