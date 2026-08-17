Asesinan a funcionario de la Fiscalía de Salinas cuando llegaba a su trabajo

Un funcionario de la Fiscalía de Salinas fue asesinado cuando llegaba a su oficina.

Un funcionario de la Fiscalía de Salinas fue asesinado cuando llegaba a su oficina la mañana de este lunes 17 de agosto de 2026.

El secretario de la unidad de Delitos Acuáticos de la Fiscalía de Salinas fue asesinado al pie del edificio, en la provincia de Santa Elena.

El hombre, identificado como José Luis Merchán Perero, fue interceptado por dos sujetos armados que se movilizaban a bordo de una motocicleta.

Los sujetos dispararon en repetidas ocasiones contra el vehículo en el que se movilizaba la víctima, a pocos metros del edificio de la Fiscalía de Salinas.

Las autoridades acordonaron la escena y recogieron al menos cinco indicios balísticos en el lugar.

Aún se desconocen las causas del hecho violento, pero la Policía avanza con la revisión de las cámaras de seguridad de la zona.

Este suceso ocurre una semana después de que un hombre armado irrumpiera a pie en una playa de San Lorenzo, en Salinas, para asesinar a otro.

Mientras que el 15 de agosto se registró otro ataque armado en Manta, en el que murió un defensor público.