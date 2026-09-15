Los rostros de los desaparecidos en 2024 en Ecuador: familias denuncian detención irregular y tortura
Familiares denuncian desapariciones forzadas en manos de la fuerza pública durante el conflicto armado interno en Ecuador y exigen celeridad en las investigaciones. Conozca los primeros 10 de 50 casos.
Familiares de una de las víctimas de desaparición forzada en manos de la fuerza pública muestran la denuncia y pruebas audivisuales del caso.
CDH
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Actualizada:
15 sep 2026 - 16:34
Entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre de 2026, familiares de personas desaparecidas realizaron plantones en Quito. En ellos denunciaron que perdieron rastro de sus seres queridos a manos de la fuerza pública.
Las convocatorias se realizaron para exigir respuestas al Estado ecuatoriano por más de 50 casos registrados en el país. Los familiares de las víctimas señalan que no tienen respuestas por parte de la Justicia
Las denuncias están sistematizadas en el informe denominado Reporte de desapariciones forzadas en Ecuador, publicado en enero de 2025 por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH).
El organismo lleva el registro legal de cada proceso, como también el acompañamiento a los familiares.
De acuerdo con la organización, los hechos ocurrieron en el marco de la declaratoria de conflicto armado interno, decretado por el Gobierno Nacional.
En esta primera entrega de 10 casos compilados por el CDH Teleamazonas.com da a conocer quiénes son los desaparecidos.
Edwin Eduardo Pata Cheme
Edwin Eduardo Pata Cheme
- Tachina, Esmeraldas | 9 de enero de 2024
Edwin Eduardo Pata Cheme, de 34 años, fue detenido el 9 de enero de 2024 en su vivienda en Tachina, Esmeraldas. De acuerdo con la denuncia registrada por el CDH, militares irrumpieron en el inmueble, lo agredieron y lo torturaron bajo la presunta acusación de pertenecer a una banda delictiva. El CDH mantiene en sus archivos un video de las agresiones contra Pata y dos familiares, quienes habrían sido detenidos junto a otras dos personas; es decir, en total se documentaron cinco casos derivados de este. Dos de los detenidos sobrevivieron tras denunciar que fueron arrojados desde un puente. A otros dos localizaron sin vida en el mar y Edwin Pata continúa desaparecido. Los allegados interpusieron denuncias por las agresiones y la desaparición
Bruno Rodríguez Castillo y Fardi Muñoz
BRUNO RODRÍGUEZ
- Esmeraldas | 30 de enero de 2024
Bruno Rodríguez Castillo (23 años, con 50% de discapacidad intelectual) fue interceptados por militares el 30 de enero de 2024 en el barrio San Jorge Alto, Esmeraldas. Un registro en video en poder del CDH evidencia que fue golpeado, atacado a disparo y trasladado en una camioneta blanca. Pese a que la madre de Bruno presenció el hecho y solicitó información en la Cárcel Provisional de Esmeraldas, las autoridades no han dado respuesta. El caso cuenta con medidas cautelares y de acción urgente de la ONU.
FARDI MUÑOZ
- Esmeraldas | 30 de enero de 2024
Junto a Bruno Rodríguez, Fardi Muñoz fue interceptados por militares. Un video evidenciaría que fue golpeado y atacado junto con el otro joven. Su caso también cuenta con medidas cautelares y de acción urgente de la ONU.
Jorge Alexander Rodríguez
JORGE RODRÍGUEZ TARIRA
- Quinindé , Esmeraldas | 1 de febrero de 2024
El 1 de febrero de 2024, Jorge Alexander Rodríguez Tarira fue retenido por militares durante un velorio en el sector Las Pimientas, Quinindé. Según testimonios en manos del CDH, los agentes llegaron en tres camionetas sin placas, le revisaron el teléfono celular, se lo llevaron y desmontaron las cámaras de seguridad del sector. La denuncia formal fue presentada el 3 de febrero de 2024 ante la Fiscalía General del Estado, pero sus familiares denuncian falta de celeridad. El organismo de la ONU mantiene medidas cautelares vigentes.
Cirilo Leonardo Minota
CIRILO MINOTA NIEVEZ
- Quinindé, Esmeraldas | 4 de abril de 2024
Cirilo Leonardo Minota Nievez, de 35 años, desapareció el 4 de abril de 2024 en el barrio Brasilia, Quinindé. Videos del hecho muestran que fue obligado a subir a un camión militar junto a otros dos jóvenes. Quienes presenciaron el hecho, los acompañantes fueron golpeados y abandonados en la vía, mientras que a Minota lo mantuvieron amordazado. Los testigos dejaron de acudir a las diligencias de la Fiscalía tras recibir amenazas de efectivo militares. El caso está bajo vigilancia de la ONU.
Oswaldo Morales
Oswaldo Morales, de 23 años, fue interceptado el 25 de abril de 2024 por cerca de 12 militares en una camioneta gris sin placas en El Empalme.
Un sobreviviente relató al CDH que ambos fueron trasladados a un río donde sufrieron torturas, descargas eléctricas y ahogamiento.
El acompañante fue liberado horas después, pero Oswaldo fue trasladado a un punto desconocido.
La familia denunció el hecho el 16 de mayo de 2024 ante la Fiscalía Especializada en Uso Ilegítimo de la Fuerza en Guayaquil.
Jeferson Daniel Bolaños
Jeferson Daniel Bolaños
- Luis Tello, Esmeraldas | 18 de abril de 2024
El 18 de abril de 2024, cerca de 16 militares encapuchados irrumpieron en la vivienda de Jeferson Daniel Bolaños en la parroquia Luis Tello, Esmeraldas. Según el expediente del CDH, los uniformados agredieron a su madre (adulta mayor), amenazaron a un niño de 9 años, robaron pertenencias y torturaron a Jeferson. El joven fue sacado del inmueble ensangrentado y envuelto en una cortina antes de ser subido a una camioneta militar. Se desconoce su paradero.
Neivi Quiñonez y Ariel Cheme
Neivi Quiñonez (18 años) y Ariel Cheme (19 años) fueron detenidos el 17 de julio de 2024 durante un operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta en el barrio San Pedro, Esmeraldas.
Tras una semana de intensa búsqueda por parte de sus familiares, sus cuerpos fueron encontrados incinerados en el recinto Cabuyal (Rioverde), a 40 kilómetros del lugar de la aprehensión.
El CDH acompaña la exigencia de justicia por la presunta ejecución extrajudicial.
Jordy Jair Morales Martínez
Jordy Jair Morales Martínez
- Vinces, Los Ríos | 23 de agosto de 2024
La madrugada del 23 de agosto de 2024, Jordy Jair Morales Martínez (31 años) fue sacado por la fuerza de su domicilio en Vinces, Los Ríos, por unos 10 militares. La Policía Nacional indicó a los familiares que no registran el arresto. El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU emitió medidas de acción urgente para este caso.
Dave Robin Loor Roca y Juan Daniel Santillán Suárez
DAVE LOOR
- Ventanas, Los Ríos | 26 de agosto de 2024
Dave Robin Loor Roca (20 años) fue retenido por militares el 26 de agosto de 2024 en Ventanas, Los Ríos. La madre de Dave, durante las búsquedas de su hijo, localizó en el monte a un joven torturado. Según el testimonio de la mujer, el ciudadano le dijo que los militares lo mantuvieron retenido, junto con otras personas, entre ellos su hijo, en la zona conocida como Carlos Carriel. Tras trabas iniciales en la Fiscalía, la justicia recibió una demanda de habeas corpus con la que se ordenó investigar los hechos bajo el delito de desaparición forzada y activar la búsqueda nacional.
JUAN SANTILLÁN
- Ventanas, Los Ríos | 26 de agosto de 2024
Juan Daniel Santrillán, de 27 años, fue retenido por militares junto a Dave Loor. Desde ese día no se sabe nada de su paradero. Su caso tiene medidas cautelares en CIDH y en la ONU.
María Fernanda Rizzo y Francisco Cristóbal Peralta
María Fernanda Rizzo y Francisco Cristóbal Peralta
- Puebloviejo , Los Ríos | 14 de septiembre de 2024
El 14 de septiembre de 2024, María Fernanda Rizzo Vera y Francisco Cristóbal Peralta Santana fueron retenidos tras un allanamiento militar en su vivienda en Puebloviejo, Los Ríos. Un testigo que presenció la detención declaró ante la Fiscalía que fue herido de bala por los uniformados y amedrentado. El CDH mantiene el seguimiento de los casos junto a la ONU, mientras los familiares de más de 50 desaparecidos, que denunciaron que los hechos se dieron en manos de la fuerza pública exigen respuestas.
Ministerio de Defensa no se pronuncia por los casos
Teleamazonas.com envío una solicitud al Maninisterio de Defensa para conocer su postura respecto a las denuncias de familiares de los más de 50 casos de desapariciones forzadas durante la declaratoria del conflicto armado interno.
Pero hasta las 16:00 de este martes 15 de septiembre de 2026, el pedido no tuvo respuestas.
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