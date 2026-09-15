Los rostros de los desaparecidos en 2024 en Ecuador: familias denuncian detención irregular y tortura 

Familiares de una de las víctimas de desaparición forzada en manos de la fuerza pública muestran la denuncia y pruebas audivisuales del caso.

Entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre de 2026, familiares de personas desaparecidas realizaron plantones en Quito. En ellos denunciaron que perdieron rastro de sus seres queridos a manos de la fuerza pública.

Las convocatorias se realizaron para exigir respuestas al Estado ecuatoriano por más de 50 casos registrados en el país. Los familiares de las víctimas señalan que no tienen respuestas por parte de la Justicia

Las denuncias están sistematizadas en el informe denominado Reporte de desapariciones forzadas en Ecuador, publicado en enero de 2025 por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH).

El organismo lleva el registro legal de cada proceso, como también el acompañamiento a los familiares.

De acuerdo con la organización, los hechos ocurrieron en el marco de la declaratoria de conflicto armado interno, decretado por el Gobierno Nacional.

En esta primera entrega de 10 casos compilados por el CDH Teleamazonas.com da a conocer quiénes son los desaparecidos.

Edwin Eduardo Pata Cheme

Edwin Eduardo Pata Cheme Tachina, Esmeraldas | 9 de enero de 2024

Bruno Rodríguez Castillo y Fardi Muñoz

BRUNO RODRÍGUEZ Esmeraldas | 30 de enero de 2024

FARDI MUÑOZ Esmeraldas | 30 de enero de 2024

Jorge Alexander Rodríguez

JORGE RODRÍGUEZ TARIRA Quinindé , Esmeraldas | 1 de febrero de 2024

Cirilo Leonardo Minota

CIRILO MINOTA NIEVEZ Quinindé, Esmeraldas | 4 de abril de 2024

Oswaldo Morales

Oswaldo Morales, de 23 años, fue interceptado el 25 de abril de 2024 por cerca de 12 militares en una camioneta gris sin placas en El Empalme.

Un sobreviviente relató al CDH que ambos fueron trasladados a un río donde sufrieron torturas, descargas eléctricas y ahogamiento.

El acompañante fue liberado horas después, pero Oswaldo fue trasladado a un punto desconocido.

La familia denunció el hecho el 16 de mayo de 2024 ante la Fiscalía Especializada en Uso Ilegítimo de la Fuerza en Guayaquil.

Jeferson Daniel Bolaños

Jeferson Daniel Bolaños Luis Tello, Esmeraldas | 18 de abril de 2024

Neivi Quiñonez y Ariel Cheme

Neivi Quiñonez (18 años) y Ariel Cheme (19 años) fueron detenidos el 17 de julio de 2024 durante un operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta en el barrio San Pedro, Esmeraldas.

Tras una semana de intensa búsqueda por parte de sus familiares, sus cuerpos fueron encontrados incinerados en el recinto Cabuyal (Rioverde), a 40 kilómetros del lugar de la aprehensión.

El CDH acompaña la exigencia de justicia por la presunta ejecución extrajudicial.

Jordy Jair Morales Martínez

Jordy Jair Morales Martínez Vinces, Los Ríos | 23 de agosto de 2024

Dave Robin Loor Roca y Juan Daniel Santillán Suárez

DAVE LOOR Ventanas, Los Ríos | 26 de agosto de 2024

JUAN SANTILLÁN Ventanas, Los Ríos | 26 de agosto de 2024

María Fernanda Rizzo y Francisco Cristóbal Peralta

María Fernanda Rizzo y Francisco Cristóbal Peralta Puebloviejo , Los Ríos | 14 de septiembre de 2024

Ministerio de Defensa no se pronuncia por los casos

Teleamazonas.com envío una solicitud al Maninisterio de Defensa para conocer su postura respecto a las denuncias de familiares de los más de 50 casos de desapariciones forzadas durante la declaratoria del conflicto armado interno.

Pero hasta las 16:00 de este martes 15 de septiembre de 2026, el pedido no tuvo respuestas.