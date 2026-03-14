Horarios, provincias, duración...; todo lo que se sabe del toque de queda focalizado en Ecuador

Los militares desplegarán operaciones antidelincuenciales durante el toque de queda focalizado en Ecuador.

Ecuador aplicará toque de queda nocturno en cuatro provincias desde este domingo 15 de marzo de 2026. Esta medida fue dispuesta por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

La medida, que se extenderá inicialmente hasta la medianoche del 30 de marzo, busca reducir los índices de violencia en zonas consideradas críticas por el Gobierno.

El toque de queda fue anunciado por Noboa durante una ceremonia policial, el pasado 2 de marzo. Sin embargo, aún no ha sido oficializado mediante Decreto Ejecutivo.

Hoteles y restobares ajustaron sus horarios por el toque de queda

Toque de queda focalizado

La restricción de movilidad regirá entre las 23:00 y las 05:00 y se aplicará de forma focalizada en las provincias de Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro.

Según el Gobierno, estos territorios fueron seleccionados por sus altos niveles de criminalidad, aunque no se descarta que la medida pueda ampliarse a otras zonas del país, como Manabí.

"Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, Guayas, El Oro son prácticamente como un corredor estratégico que interesa mucho a los grupos de delincuencia organizada", dijo Pablo Dávila, comandante general de la Policía Nacional.

¿Quiénes sí podrán movilizarse durante el toque de queda?

Aunque la medida restringe la circulación nocturna, las autoridades confirmaron que existirán excepciones para determinados sectores.

El comandante general de la Policía Nacional, Pablo Dávila, explicó que podrán movilizarse vehículos de emergencia y personal que deba cumplir funciones esenciales.

Entre ellos se incluyen integrantes de la Función Judicial, como jueces y fiscales, así como trabajadores del Ministerio de Salud Pública del Ecuador.

También podrán circular quienes formen parte de los sistemas de respuesta a emergencias, como médicos, personal hospitalario, ambulancias, bomberos, policías y militares que mantienen operaciones las 24 horas.

Otra excepción contempla a las personas que deban trasladarse hacia aeropuertos por viajes previamente programados. En estos casos, deberán portar documentos y el pasaje aéreo, que justifiquen su movilización.

Contexto de violencia

El anuncio de toque de queda fue respaldado por el ministro del Interior, Jonh Reimberg, quien exhortó a la población a permanecer en sus hogares durante el horario establecido, ya que el país iniciará una nueva fase de acciones contra las mafias del crimen organizado.

Reimberg indicó que durante el toque de queda se ejecutarán operativos enfocados en combatir economías ilegales, la minería ilegal, el narcotráfico y las estructuras criminales que operan en estas provincias. Más de 35 000 policías se desplegarán para las intervenciones en las cuatro provincias.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de 'conflicto armado interno' que declaró el presidente Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar 'terroristas'.

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9 300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.