Inestabilidad en el Consejo de la Judicatura: Seis presidentes han pasado en siete años

Autoridades del Consejo de la Judicatura deben estar en el cargo por un período de seis años.

El Consejo de la Judicatura (CJ) ha tenido seis presidentes entre 2019 y febrero de 2026, pese a que la Constitución ecuatoriana establece que tanto el titular como los vocales deben ejercer funciones durante un período fijo de seis años.

En la práctica, en los últimos siete años, los presidentes de este organismo encargado de la administración y disciplina de la Función Judicial han permanecido en sus cargos máximo tres años.

Desde 2019 han pasado por la presidencia de la CJ María del Carmen Maldonado, Fausto Murillo, Wilman Terán, Álvaro Román, Mario Godoy y el último es Damián Larco como titular temporal.

La rotación constante se ha producido en medio de denuncias de corrupción, disputas internas, conflictos políticos e incluso investigaciones por presuntos vínculos con el crimen organizado. Esta inestabilidad institucional ha golpeado al sistema judicial.

¿Por qué ocurrió esta crisis institucional?

A continuación, el detalle de porqué hubo tanta rotación en la Presidencia de la Judicatura:

María del Carmen Maldonado

Ella asumió el cargo en 2019 tras ser designada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Fue la primera mujer en liderar la Judicatura en el país y permaneció cerca de tres años.

En 2022 renunció luego de una sentencia de la Corte Constitucional que limitó facultades disciplinarias del organismo. Según Maldonado, se retiró la facultad de dictar medidas de suspensión a funcionarios judiciales.

María del Carmen Maldonado fue la primera mujer presidenta del Consejo de la Judicatura Flickr Judicatura

Fausto Murillo

La salida de Maldonado dio paso al interinazgo de Fausto Murillo, cuya gestión estuvo marcada por enfrentamientos con la Corte Nacional de Justicia y cuestionamientos por la prórroga de funciones de vocales. En febrero de 2024 fue censurado y destituido por la Asamblea Nacional.

La moción de censura de la Asamblea contra Murillo estableció que durante su gestión hubo arrogación de funciones; falta de gestión para atender la homologación salarial de los servidores judiciales; la desatención a las demandas de las unidades judiciales del país y el retraso en la reconstrucción de la sede judicial de Portoviejo, Manabí.

Fausto Murillo fue presidente temporal de la Judicatura Foto: Teleamazonas

Wilman Terán

En 2023, la administración de Wilman Terán se vio golpeada por el caso Metástasis, una investigación que reveló presuntas redes de corrupción y nexos entre operadores judiciales y estructuras criminales.

Terán solo estuvo 10 meses en el cargo. El 20 de diciembre de 2023 presentó su renuncia irrevocable al cargo, mientras cumplía prisión preventiva por el caso Metástasis en la Cárcel 4 de Quito.

Posteriormente fue sentenciado en tres casos de corrupción: Independencia Judicial, Metástasis y Pantalla.

Wilman Terán fue condenado a 9 años de prisión en caso Metástasis. Foto: API.

Álvaro Román

Tras las crisis, el vocal suplente, Álvaro Román Márquez, asumió la presidencia temporal del Consejo de la Judicatura en dos ocasiones (enero y diciembre de 2023).

Su paso por la Judicatura concluyó en un contexto de tensiones entre funciones del Estado y debates sobre la necesidad de la designación de jueces.

El 16 de julio 2024, Román dejó la Presidencia de la Judicatura tras la designación de Mario Godoy como titular del organismo.

Álvaro Román fue presidente de la Judicatura en dos períodos. Foto: Judicatura

Mario Godoy

El Consejo de Participación designó a Mario Godoy como presidente titular, luego de una controversia que dejó sin efecto la designación previa de Dunia Martínez.

Godoy permaneció alrededor de 19 meses en el cargo, también en medio de cuestionamientos políticos y la denuncia de presiones y amenazas del juez anticorrupción, Carlos Serrano.

En febrero de 2026 presentó su renuncia irrevocable, dos horas antes de que la Asamblea debatiera el juicio político en su contra. Ese mismo día fue censurado y destituido por el Legislativo.

Mario Godoy enfrentó un juicio político en la Asamblea API

Damián Larco

Tras la salida de Godoy, el organismo designó como presidente temporal a Damián Larco, decisión que generó nuevas controversias porque, según el orden de sucesión, la vocal suplente Alexandra Villacís debía asumir el cargo.

Sin embargo, consejeros argumentaron que existiría un impedimento para su posesión, lo que ella ha negado públicamente.

Larco permanecerá de forma provisional mientras el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social completa el proceso para nombrar al vocal suplente que finalice el período inconcluso de Godoy.