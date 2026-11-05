Tres ecuatorianos condenados a 13 años de cárcel en Panamá por narcotráfico

Tres ciudadanos ecuatorianos fueron condenados a 13 años de prisión por tráfico internacional de drogas en Panamá.

Tres ecuatorianos fueron condenados a 13 años de prisión cada uno en Panamá por el delito de tráfico internacional de drogas. La sentencia fue anunciada el miércoles 4 de noviembre de 2026 por la Procuraduría General de la Nación de ese país.

Los ciudadanos fueron detenidos el lunes 2 de noviembre durante un patrullaje marítimo al sur de Punta Burica, en el distrito de Barú, provincia de Chiriquí, cerca de la frontera con Costa Rica.

Según el Ministerio Público panameño, los agentes localizaron una embarcación semisumergible de bajo perfil (LPV), en cuyo interior encontraron 2 560 paquetes de sustancias ilícitas.

Ecuatorianos aceptaron su responsabilidad penal

La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de Chiriquí informó que, durante la audiencia de control de garantías, solicitó la legalización de las detenciones y formuló cargos contra los tres ciudadanos.

Posteriormente, los procesados aceptaron su responsabilidad penal, lo que permitió establecer una condena de 13 años de prisión para cada uno.

Como sanción adicional, la justicia panameña ordenó el decomiso de los bienes incautados durante el operativo. Las autoridades no difundieron las identidades de los sentenciados.

Incautación histórica de droga en un semisumergible

El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) de Panamá señaló que se trata de la mayor incautación de droga realizada en una embarcación de este tipo en la historia de la institución.

De acuerdo con la información difundida por el organismo el cargamento tendría un valor estimado de USD 102,4 millones.

El operativo forma parte de las acciones de las autoridades panameñas contra el tráfico internacional de drogas por las rutas marítimas del Pacífico.