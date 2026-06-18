Neira: UAFE congeló los fondos de las cuentas de personas y empresas del caso Progen

La Unidad De Análisis Financiero Y Económico (UAFE) ya congeló los fondos de todas las cuentas de personas y empresas "asociadas a la trama de corrupción” del caso Progen. Así lo indicó José Julio Neira, secretario de la Administración Pública, en el espacio de Entrevistas de Teleamazonas, este este jueves 18 de junio de 2026.

Este anuncio lo hizo un día después de que el Gobierno Nacional asegurara que rastreó la ruta del dinero entregado por Celec a Progen para los contratos de emergencia durante la crisis energética de 2024.

El Secretario también indicó la UAFE está trabajando con su par en Estados Unidos para el congelamiento de fondos de todo lo que se puede dar trazabilidad de todo lo que vino de Progen.

“Estamos utilizando todos los mecanismos de cooperación internacional para tratar de congelar todo lo que podamos de los fondos de Progen”, indicó Neira.

Por otra parte, la UAFE también remitió a la Fiscalía General información sobre los 29 presuntos beneficiarios del dinero entregado por el Estado ecuatoriano.

“Estamos a la espera de que Fiscalía se pronuncie con toda la información enviada”, señaló Neira. Además, aseguró que “el compromiso con los ecuatorianos es que se sepa cada dólar que se robaron a dónde fue".

Investigación financiera del Gobierno

Uno de los principales hallazgos expuestos por José Julio Neira, a través de un video publicado el miércoles 17 de junio de 2026, es que los recursos entregados por la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) a la empresa Progen Industries LLC. no permanecían más de siete días en las cuentas bancarias de esa empresa estadounidense.

“Los fondos nunca permanecieron más de una semana en las cuentas de Progen. Cada pago realizado por Celec a Progen fue distribuido a diferentes actores, quienes, a través de sus empresas, han venido consolidando experiencia en la adjudicación de contratos estatales en sectores estratégicos desde 2016", señaló la Secretaría de la Administración Pública a través de un comunicado.

En la investigación también se detectó "una red de empresas y personas que se lucraron de recursos de todos los ecuatorianos, utilizando a Progen como medio", apuntó Neira en su video.

En el comunicado de la Secretaría que Neira preside también consta que las pesquisas identificaron que 29 empresas recibieron dinero directamente desde Progen. Entre ellas, dice el comunicado, destaca una compañía subcontratista que habría recibido alrededor de USD 15,2 millones y posteriormente distribuyó esos fondos entre nueve beneficiarios.