Acción Democrática Nacional presentó proyecto de enmiendas a la Constitución en la Asamblea

La bancada legislativa del movimiento Acción Nacional Democrática presentó en la Asamblea Nacional este lunes 8 de diciembre una propuesta de enmienda constitucional para modificar los artículos de la Constitución. Estos consagran a las Personas Privadas de Libertad como un grupo vulnerable y de atención prioritaria.

La propuesta, inicialmente, ya fue planteada por el presidente de la República, Daniel Noboa, quien aseguró que los presos no pueden ni deben tener privilegios.

El proyecto de enmienda presentado por ADN radica en cuatro articulados. El primer artículo, según la propuesta, se elimina del artículo 35 de la actual Constitución las palabras 'Personas Privadas de la Libertad'.

El otro artículo de la enmienda plantea trasladar el artículo 51 que corresponde a derechos de los PPL al artículo 78 de la Constitución con el numeral uno dentro del artículo de los derechos de protección. "Se crea un nuevo numeral, el ocho, en el cual se consagran los derechos de las personas en lo que concierne a la dignidad humana". Esto para diferenciar del trato de los grupos de atención prioritaria.

También se plantea la reforma a la Constitución para reorganizar el marco jurídico. "Buscamos reorganizar la Constitución. Estamos sacando el articulado de derechos de personas de grupos vulnerables a de las personas privadas de la libertad y trasladar todos sus derechos de la Constitución el capitulado a los derechos de protección", dijo.

La legisladora recalcó que no hay regresión de derechos con la idea plateada. Otra de las reformas planteadas es en el capítulo 78.1 para sustituir la frase 'y profesionales del derecho que ejerzan la defensa técnica del PPL.