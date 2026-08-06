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Política

Daniel Noboa y Javier Milei firman acuerdos de seguridad y comercio

Javier Milei se reunió con Daniel Noboa en el Palacio de Carondelet para la firma de acuerdos bilaterales.

Daniel Noboa y Javier Milei se reunieron en el Palacio de Carondelet.

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Autor

Patricia Armijo

Actualizada:

06 ago 2026 - 16:20

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Daniel Noboa y Javier Milei se reunieron en el Palacio de Carondelet este jueves 6 de agosto de 2026.

En la reunión oficial se abordaron temas prioritarios como seguridad, comercio, servicios aéreos, energía nuclear, movilidad humana y cooperación en la región.

En el marco de esa reunión, Argentina declaró a la organización delictiva 'Chone Killers' como un grupo terrorista.

Ecuador ratificó su apoyo a la Cuestión de las Islas Malvinas,  y la importancia de que Reino Unido se abstenga de tomar medidas unilaterales, especialmente de exploración y explotación de recursos naturales.

Seis acuerdos bilaterales entre Ecuador y Argentina

Los mandatarios suscribieron varios acuerdos:

  • Acuerdo comercial en el sector automotor: nuevas condiciones para el comercio bilateral de vehículos y autopartes. Incluye preferencia arancelaria.
  • Acuerdo de servicios aéreos: mayor flexibilización operativa y mejores condiciones de conectividad con miras a impulsar el intercambio comercial, turismo y oportunidades de acceso a los mercados.
  • Acuerdo de cooperación para los usos pacíficos de la energía nuclear: promueve la cooperación científica y tecnológica mediante la investigación conjunta.
  • Tratado de extradición: establece el marco jurídico para la entrega recíproca de personas requeridas por la justicia.
  • Acuerdo de cooperación en ciberdefensa: fortalece la cooperación entre los Ministerios de Defensa.
  • Cooperación para combatir la pesca ilegal no declarada y no reglamentada: intercambio de información, cooperación técnica e institucional para prevenir y combatir estas acciones.

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