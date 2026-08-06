Daniel Noboa y Javier Milei firman acuerdos de seguridad y comercio
Javier Milei se reunió con Daniel Noboa en el Palacio de Carondelet para la firma de acuerdos bilaterales.
Daniel Noboa y Javier Milei se reunieron en el Palacio de Carondelet.
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Actualizada:
06 ago 2026 - 16:20
Daniel Noboa y Javier Milei se reunieron en el Palacio de Carondelet este jueves 6 de agosto de 2026.
En la reunión oficial se abordaron temas prioritarios como seguridad, comercio, servicios aéreos, energía nuclear, movilidad humana y cooperación en la región.
En el marco de esa reunión, Argentina declaró a la organización delictiva 'Chone Killers' como un grupo terrorista.
Ecuador ratificó su apoyo a la Cuestión de las Islas Malvinas, y la importancia de que Reino Unido se abstenga de tomar medidas unilaterales, especialmente de exploración y explotación de recursos naturales.
Seis acuerdos bilaterales entre Ecuador y Argentina
Los mandatarios suscribieron varios acuerdos:
- Acuerdo comercial en el sector automotor: nuevas condiciones para el comercio bilateral de vehículos y autopartes. Incluye preferencia arancelaria.
- Acuerdo de servicios aéreos: mayor flexibilización operativa y mejores condiciones de conectividad con miras a impulsar el intercambio comercial, turismo y oportunidades de acceso a los mercados.
- Acuerdo de cooperación para los usos pacíficos de la energía nuclear: promueve la cooperación científica y tecnológica mediante la investigación conjunta.
- Tratado de extradición: establece el marco jurídico para la entrega recíproca de personas requeridas por la justicia.
- Acuerdo de cooperación en ciberdefensa: fortalece la cooperación entre los Ministerios de Defensa.
- Cooperación para combatir la pesca ilegal no declarada y no reglamentada: intercambio de información, cooperación técnica e institucional para prevenir y combatir estas acciones.
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