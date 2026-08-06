Daniel Noboa y Javier Milei firman acuerdos de seguridad y comercio

Daniel Noboa y Javier Milei se reunieron en el Palacio de Carondelet.

Daniel Noboa y Javier Milei se reunieron en el Palacio de Carondelet este jueves 6 de agosto de 2026.

En la reunión oficial se abordaron temas prioritarios como seguridad, comercio, servicios aéreos, energía nuclear, movilidad humana y cooperación en la región.

En el marco de esa reunión, Argentina declaró a la organización delictiva 'Chone Killers' como un grupo terrorista.

Ecuador ratificó su apoyo a la Cuestión de las Islas Malvinas, y la importancia de que Reino Unido se abstenga de tomar medidas unilaterales, especialmente de exploración y explotación de recursos naturales.

Seis acuerdos bilaterales entre Ecuador y Argentina

Los mandatarios suscribieron varios acuerdos: