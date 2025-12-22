Mario Godoy tomará licencia para preparar su comparecencia en la Asamblea Nacional

Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, anunció este lunes 22 de diciembre del 2025 que tomará una licencia para prepar su comparecencia en el Pleno de la Asamblea Nacional.

El anuncio lo realizó a través de un comunicado, difundido en redes sociales. En el documento dice que la decisión fue tomada para que esta situación no interfiera con las actividades del Consejo de la Judicatura.

Godoy también indicó que espera que "prevalezca la institucionalidad" y el principio de transparencia en el que se han enmarcado sus actuaciones.

Además, el titular de la Judicatura afirmó que el pedido de comparencia y los cuestionamientos a su labor han sido un "ataque personal" hacia él y su familia y que "se defenderá con la verdad".

"En la sesión del Pleno, con la información que estamos recopilando, se va a sacudir muchas cosas. Tenemos información que en la Asamblea la ciudadanía va a conocer. Es una información en la que se circunscribe y se observará cuáles son las intenciones de esta situación que está atravesando el Consejo de la Judicatura". Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura

Mario Godoy anunció su licencia, 24 horas después que el Pleno de la Asamblea aprobara su comparencia de forma presencial e indelegable en un plazo de ocho días.

El Consejo de la Judicatura dijo que, ante el anuncio de la solictud de licencia de Godoy, el pleno continuará con sus actividades para evitar que los trámites disciplinarios prescriban.

Presiones y amenazas a jueces anticorrupción

Los legisladores pedirán explicaciones al Presidente de la Judicatura sobre el manejo de la justicia ecuatoriana tras denuncias de amanezas a jueces y tres meses depués que fue ratificado en el cargo hasta 2031.

El juez anticorrupción Carlos Serrano renunció tras denunciar que había sido objeto de presiones y amenazas por parte de un presunto funcionario de la Judicatura, con el objetivo de influir en un proceso contra un narcotraficante extranjero.

Según su versión, las presiones buscaban que falle a favor del ciudadano serbio Jezdimir Srdan, quien enfrentaba un proceso por narcotráfico.

Judicatura pide renuncia de Director Provincial de Pichincha

Tras esta denuncia y difusión de audios de las presiones y amenzas, la Judicatura solicitó la renuncia del Director Provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha, Henry Gaibor.

En los audios difundidos se escucha una conversación entre Gaibor y el juez. Ahí le pide a Carlos Serrano atender la salida propuesta por la defensa del narco serbio Jezdimir Srdan.