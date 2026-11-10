LigaPro recibe apoyo para que un partido del campeonato nacional se juegue en España en 2027

Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro, tras una reunión en Madrid con Javier Tebas, máximo dirigente de LALIGA.

La LigaPro recibió el respaldo oficial de LALIGA para llevar adelante la iniciativa de disputar un partido oficial del campeonato nacional en España en los meses de mayo, junio o julio de 2027.

El acuerdo preliminar se gestó tras una reunión en Madrid entre el presidente de la LigaPro, Miguel Ángel Loor, y el máximo dirigente de LALIGA, Javier Tebas, según se informó este martes 10 de noviembre de 2026.

Durante el encuentro, Tebas expresó su total apoyo y la disposición de la entidad española para acompañar las labores de organización, logística y promoción del evento, cuyo fin principal es acercar el balompié ecuatoriano a la numerosa comunidad de compatriotas residentes en Europa.

Si bien Madrid se perfila como la sede del encuentro, los equipos participantes, el estadio y la fecha dependerán de las negociaciones y la coordinación del calendario deportivo.

Como parte de estas gestiones, la LigaPro coordinará acciones con la Cancillería y la Embajada del Ecuador en España para vincular a los compatriotas y asegurar que el encuentro sea una fiesta de integración.

No obstante, la realización del partido está sujeta a las autorizaciones de los organismos competentes, incluida la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), y al marco reglamentario aplicable para encuentros de ligas nacionales disputados en el extranjero.