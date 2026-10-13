El Pleno de la Asamblea destituye y censura al consejero del Cpccs, David Rosero 

Juicio Político en contra del consejero de Participación Ciudadana, David Rosero, se desarrolla en el Pleno de la Asamblea Nacional.

Con 84 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional destituyó y censuró a David Rosero, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), por el presunto incumplimiento de funciones.

El Pleno de la Asamblea Nacional desarrolló, este martes 13 de octubre de 2026, el juicio político contra David Rosero. ADN votó a favor de la censura y destitución. En cambio, el correismo se abstuvo y Pachakutik voto en contra.

Con 84 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional censura y destituye a @davidroserow del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. #AsambleaEc2026 #Sesión129 https://t.co/4YDxcCNNB6 — Asamblea Nacional del Ecuador (@AsambleaEcuador) October 13, 2026

¿De qué se le acusó a David Rosero?

La bancada de ADN y sus aliados sostienen que Rosero habría incurrido en un conflicto de interés al reunirse, el 5 de junio, con una aspirante del concurso para Fiscal General del Estado.

Según los cuestionamientos, el encuentro habría ocurrido mientras la Comisión Ciudadana de Selección desarrollaba la fase de calificación de méritos dentro del concurso para designar a la máxima autoridad del Ministerio Público.

Rosero en cambio asegura que no se "reunió con ningún postulante a Fiscal durante todo el concurso, incluso hay una denuncia en Fiscalía por suplantación de identidad".

Este martes, el asambleísta oficialista Luigi García aseguró que, durante el análisis de la Comisión de Fiscalización, se habría evidenciado un conflicto de interés en la actuación de Rosero. Rosero calificó la acusación de "errada y antitécnica".