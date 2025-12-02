Asamblea de Ecuador entrará en receso legislativo desde el 22 de diciembre hasta el 5 de enero

Los asambleístas entrarán en una etapa de receso legislativo de 10 días por las Fiestas de Navidad y Fin de Año.

La Asamblea Nacional de Ecuador entrará en receso legislativo del 22 de diciembre del 2025 al 5 de enero del 2026. La resolución la aprobó el Consejo de Administración Legislativa (CAL), el lunes 1 de diciembre.

El receso legislativo se aplica para los legisladores que estén en funciones en la Asamblea Nacional; así como para las sesiones del pleno de la Asamblea; de las Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales; reuniones de grupos parlamentarios temáticos y grupos interparlamentarios de amistad; del Comité de Ética; sesiones del Consejo de Administración Legislativa y para toda actividad legislativa.

Este es el segundo receso legislativo al que se acogerán los asambleístas, de acuerdo a lo que determina la Constitución. La Carta Magna establece que la Función Legislativa, tendrá dos recesos al año de cada 15 días.

Durante el tiempo de receso, el presidente de la Asamblea Nacional, por sí, a petición de la mayoría de los miembros de la Asamblea o del presidente de la República, convocará a periodos extraordinarios de sesiones para conocer exclusivamente los asuntos específicos señalados en la convocatoria.

Cualquier proyecto de ley en trámite o juicio político en curso deberá esperar hasta el regreso del periodo de vacaciones de los legisladores. Todos los plazos que discurren se suspenden.