Asamblea entra en receso: estas son las leyes y reformas que quedaron pendientes hasta el 26 de noviembre
La vacancia legislativa suspende las sesiones y congela los plazos para tramitar proyectos de ley, juicios políticos y decretos urgentes.
Asamblea suspende sesiones y plazos de ley hasta el 26 de noviembre
Pablo Maquizaca
Compartir
Actualizado:
14 nov 2026 - 07:00
La Asamblea Nacional inició el jueves 12 de noviembre de 2026 un receso legislativo que se extenderá hasta el 26 de noviembre. La pausa fue aprobada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y suspende las sesiones del Pleno, las comisiones, el Comité de Ética y el propio CAL.
Durante estos 15 días también quedan congelados los plazos para el trámite de proyectos de ley, el tratamiento de decretos urgentes y los procesos de juicio político que están en curso.
Las actividades legislativas se retomarán una vez que termine el período de vacancia.
Antes de entrar en receso, el Pleno aprobó la Ley Antimafia. Con esa decisión cerró sus sesiones ordinarias, luego de un período en el que la seguridad fue uno de los principales temas de la agenda legislativa.
La asambleísta de ADN Nathalie Farinango aseguró que el Legislativo cumplió el 70% de su agenda y destacó la aprobación de normas como las leyes de Inteligencia, Solidaridad Nacional, Antimafia y Extradición.
Según la legisladora, algunas comisiones alcanzaron un avance del 90% en sus actividades planificadas.
Leyes sociales y reformas penales esperan su turno
Sin embargo, las iniciativas relacionadas con temas sociales quedaron entre los asuntos pendientes.
La asambleísta de Pachakutik Mariana Yumbay espera que, después del receso, se retome el análisis de propuestas como:
- Ley de Aguas
- Ley de Páramos
- Ley de Consulta Previa, Libre e Informada
La presidenta de la Asamblea, Michelle Mancheno, señaló que, al regresar, una de las prioridades será el tratamiento de las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Hasta el momento, el Legislativo ha aprobado 44 leyes durante este período.
Receso legislativo coincide con la campaña electoral
La pausa legislativa coincide con la campaña para las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026, cuyo período está previsto del 12 al 26 de noviembre.
Por disposición de la Presidencia de la Asamblea, los legisladores que participen en actividades proselitistas tenían que solicitar licencia sin sueldo.
El asambleísta Esteban Torres explicó que esta medida busca evitar el uso de recursos públicos durante la campaña y posibles inconvenientes por la participación de legisladores en actividades electorales.
En cambio, el bloque de la Revolución Ciudadana anunció que sus integrantes continuarán con las labores de fiscalización durante el receso, según indicó Blasco Luna.
En las elecciones del 29 de noviembre se elegirán prefectos, alcaldes, concejales, integrantes de juntas parroquiales y representantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Estos comicios estaban previstos inicialmente para febrero de 2027, pero fueron adelantados tres meses ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño.
Compartir