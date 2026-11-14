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Política

Asamblea entra en receso: estas son las leyes y reformas que quedaron pendientes hasta el 26 de noviembre

La vacancia legislativa suspende las sesiones y congela los plazos para tramitar proyectos de ley, juicios políticos y decretos urgentes.

Asamblea suspende sesiones y plazos de ley hasta el 26 de noviembre

Pablo Maquizaca

Autor

Bayron Manzaba

Actualizado:

14 nov 2026 - 07:00

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La Asamblea Nacional inició el jueves 12 de noviembre de 2026 un receso legislativo que se extenderá hasta el 26 de noviembre. La pausa fue aprobada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y suspende las sesiones del Pleno, las comisiones, el Comité de Ética y el propio CAL.

Durante estos 15 días también quedan congelados los plazos para el trámite de proyectos de ley, el tratamiento de decretos urgentes y los procesos de juicio político que están en curso. 

Las actividades legislativas se retomarán una vez que termine el período de vacancia.

Antes de entrar en receso, el Pleno aprobó la Ley Antimafia. Con esa decisión cerró sus sesiones ordinarias, luego de un período en el que la seguridad fue uno de los principales temas de la agenda legislativa.

La asambleísta de ADN Nathalie Farinango aseguró que el Legislativo cumplió el 70% de su agenda y destacó la aprobación de normas como las leyes de Inteligencia, Solidaridad Nacional, Antimafia y Extradición. 

Según la legisladora, algunas comisiones alcanzaron un avance del 90% en sus actividades planificadas.

Leyes sociales y reformas penales esperan su turno

Sin embargo, las iniciativas relacionadas con temas sociales quedaron entre los asuntos pendientes. 

La asambleísta de Pachakutik Mariana Yumbay espera que, después del receso, se retome el análisis de propuestas como: 

  • Ley de Aguas
  • Ley de Páramos
  • Ley de Consulta Previa, Libre e Informada

La presidenta de la Asamblea, Michelle Mancheno, señaló que, al regresar, una de las prioridades será el tratamiento de las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP)

Hasta el momento, el Legislativo ha aprobado 44 leyes durante este período.

N.º Ley aprobada Registro Oficial
44Ley Orgánica Reformatoria a varios cuerpos legales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales del Estado frente al crimen organizado, Ley AntimafiasR.O. No. 407, Octavo Suplemento, 11-11-2026
43Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantesR.O. No. 405, Sexto Suplemento, 09-11-2026
42Ley Orgánica Reformatoria al Código TributarioR.O. No. 392, Noveno Suplemento, 19-10-2026
41Ley Orgánica Reformatoria para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento, uso o utilización de niñas, niños y adolescentesR.O. No. 382, Séptimo Suplemento, 02-10-2026
40Ley Orgánica de Aviación CivilR.O. No. 382, Sexto Suplemento, 02-10-2026
39Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad VialR.O. No. 380, Séptimo Suplemento, 30-09-2026
38Ley Orgánica Reformatoria de diversos cuerpos legales para el fortalecimiento de la educación ambiental para el desarrollo sostenibleR.O. No. 375, Tercer Suplemento, 23-09-2026
37Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico del AmbienteR.O. No. 360, Quinto Suplemento, 02-09-2026
36Ley Orgánica que regula el apoyo complementario y subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, de conformidad con el artículo 158 de la ConstituciónR.O. No. 359, Sexto Suplemento, 01-09-2026
35Ley Orgánica Reformatoria de varios cuerpos legales para la agilización de la adopciónR.O. No. 347, Octavo Suplemento, 14-08-2026
34Ley Orgánica de ExtradiciónR.O. No. 343, Quinto Suplemento, 07-08-2026
33Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, en materia aduaneraR.O. No. 336, Quinto Suplemento, 29-07-2026
32Ley Orgánica de Gobernanza del Espacio Marino-CosteroR.O. No. 329, Cuarto Suplemento, 20-07-2026
31Ley para la creación del cantón Borbón en la provincia de EsmeraldasR.O. No. 323, Quinto Suplemento, 10-07-2026
30Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del SueloR.O. No. 320, Cuarto Suplemento, 07-07-2026
29Ley Orgánica Reformatoria para Prevenir y Sancionar el Uso Delictivo de Uniformes, Insignias y Distintivos Institucionales para el Fortalecimiento de la Seguridad PúblicaR.O. No. 316, Quinto Suplemento, 01-07-2026
28Ley Orgánica de Promoción, Prevención y Atención Psicológica para Niñas, Niños y AdolescentesR.O. No. 305, Tercer Suplemento, 15-06-2025
27Ley Orgánica de Educación FinancieraR.O. No. 298, Cuarto Suplemento, 04-06-2026
26Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la CiberseguridadR.O. No. 290, Quinto Suplemento, 22-05-2026
25Ley Orgánica Reformatoria para el Fortalecimiento del Sistema PenitenciarioR.O. No. 275, Cuarto Suplemento, 29-04-2026
24Ley Orgánica para la reactivación económica a través del fortalecimiento de la vinculación del sector económico productivo con la educaciónR.O. No. 261, Segundo Suplemento, 09-04-2026
23Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno para Incentivar la Construcción de Viviendas de Interés Social y Reducir el Déficit HabitacionalR.O. No. 256, Tercer Suplemento, 01-04-2026
22Ley Orgánica para la Atención Integral del CáncerR.O. No. 236, Séptimo Suplemento, 04-03-2026
21Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y EnergíaR.O. No. 234, Quinto Suplemento, 02-03-2026
20Ley Orgánica Reformatoria al COOTAD para la sostenibilidad y eficiencia del gasto de los Gobiernos Autónomos DescentralizadosR.O. No. 229, Sexto Suplemento, 23-02-2026
19Ley Orgánica del Deporte, la Educación Física y la RecreaciónR.O. No. 223, Sexto Suplemento, 11-02-2026
18Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Movilidad HumanaR.O. No. 151, Séptimo Suplemento, 24-10-2025
17Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y Policía NacionalR.O. No. 151, Noveno Suplemento, 24-10-2025
16Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Monetario y FinancieroR.O. No. 142, Sexto Suplemento, 13-10-2025
15Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (incluye Fe de Erratas)R.O. No. 141, Séptimo Suplemento, 08-10-2025
14Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad CrediticiaR.O. No. 136, Quinto Suplemento, 01-10-2025
13Ley Orgánica de Regulación contra la Competencia DeslealR.O. No. 113, Tercer Suplemento, 29-08-2025
12Ley Orgánica de Transparencia SocialR.O. No. 112, Tercer Suplemento, 28-08-2025
11Ley Orgánica Reformatoria al Código del Trabajo para dignificar el trabajo del hogarR.O. No. 94, Segundo Suplemento, 01-08-2025
10Ley Orgánica Reformatoria al Código de la DemocraciaR.O. No. 88, Segundo Suplemento, 24-07-2025
9Ley Orgánica para el fortalecimiento de las Áreas ProtegidasR.O. No. 80, Cuarto Suplemento, 14-07-2025
8Ley Orgánica de las Personas con DiscapacidadR.O. No. 73, Cuarto Suplemento, 03-07-2025
7Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que regula el permiso para la operación de maquinaria de construcción, equipo caminero y tractores agrícolasR.O. No. 73, Tercer Suplemento, 03-07-2025
6Ley Orgánica de Integridad PúblicaR.O. No. 68, Tercer Suplemento, 26-06-2025
5Ley Orgánica Reformatoria a Diversos Cuerpos Legales para Garantizar los Derechos Laborales de las Personas con Discapacidad, Enfermedades Raras, Huérfanas, Catastróficas y de Alta Complejidad y sus SustitutosR.O. No. 64, Quinto Suplemento, 20-06-2025
4Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación para regular las facilidades de pago de los créditos educativos, becas y asistencias financierasR.O. No. 63, Tercer Suplemento, 19-06-2025
3Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de TelecomunicacionesR.O. No. 59, Quinto Suplemento, 13-06-2025
2Ley Orgánica de InteligenciaR.O. No. 57, Cuarto Suplemento, 11-06-2025
1Ley Orgánica de Solidaridad NacionalNo especificado en el listado

Fuente: Asamblea Nacional del Ecuador.

Receso legislativo coincide con la campaña electoral

La pausa legislativa coincide con la campaña para las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026, cuyo período está previsto del 12 al 26 de noviembre. 

Por disposición de la Presidencia de la Asamblea, los legisladores que participen en actividades proselitistas tenían que solicitar licencia sin sueldo.

El asambleísta Esteban Torres explicó que esta medida busca evitar el uso de recursos públicos durante la campaña y posibles inconvenientes por la participación de legisladores en actividades electorales

En cambio, el bloque de la Revolución Ciudadana anunció que sus integrantes continuarán con las labores de fiscalización durante el receso, según indicó Blasco Luna.

En las elecciones del 29 de noviembre se elegirán prefectos, alcaldes, concejales, integrantes de juntas parroquiales y representantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS)

Estos comicios estaban previstos inicialmente para febrero de 2027, pero fueron adelantados tres meses ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño.

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