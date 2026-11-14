Asamblea entra en receso: estas son las leyes y reformas que quedaron pendientes hasta el 26 de noviembre

Asamblea suspende sesiones y plazos de ley hasta el 26 de noviembre

La Asamblea Nacional inició el jueves 12 de noviembre de 2026 un receso legislativo que se extenderá hasta el 26 de noviembre. La pausa fue aprobada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y suspende las sesiones del Pleno, las comisiones, el Comité de Ética y el propio CAL.

Durante estos 15 días también quedan congelados los plazos para el trámite de proyectos de ley, el tratamiento de decretos urgentes y los procesos de juicio político que están en curso.

Las actividades legislativas se retomarán una vez que termine el período de vacancia.

Antes de entrar en receso, el Pleno aprobó la Ley Antimafia. Con esa decisión cerró sus sesiones ordinarias, luego de un período en el que la seguridad fue uno de los principales temas de la agenda legislativa.

La asambleísta de ADN Nathalie Farinango aseguró que el Legislativo cumplió el 70% de su agenda y destacó la aprobación de normas como las leyes de Inteligencia, Solidaridad Nacional, Antimafia y Extradición.

Según la legisladora, algunas comisiones alcanzaron un avance del 90% en sus actividades planificadas.

Leyes sociales y reformas penales esperan su turno

Sin embargo, las iniciativas relacionadas con temas sociales quedaron entre los asuntos pendientes.

La asambleísta de Pachakutik Mariana Yumbay espera que, después del receso, se retome el análisis de propuestas como:

Ley de Aguas

Ley de Páramos

Ley de Consulta Previa, Libre e Informada

La presidenta de la Asamblea, Michelle Mancheno, señaló que, al regresar, una de las prioridades será el tratamiento de las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Hasta el momento, el Legislativo ha aprobado 44 leyes durante este período.

N.º Ley aprobada Registro Oficial 44 Ley Orgánica Reformatoria a varios cuerpos legales para el fortalecimiento de las capacidades institucionales del Estado frente al crimen organizado, Ley Antimafias R.O. No. 407, Octavo Suplemento, 11-11-2026 43 Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes R.O. No. 405, Sexto Suplemento, 09-11-2026 42 Ley Orgánica Reformatoria al Código Tributario R.O. No. 392, Noveno Suplemento, 19-10-2026 41 Ley Orgánica Reformatoria para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento, uso o utilización de niñas, niños y adolescentes R.O. No. 382, Séptimo Suplemento, 02-10-2026 40 Ley Orgánica de Aviación Civil R.O. No. 382, Sexto Suplemento, 02-10-2026 39 Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial R.O. No. 380, Séptimo Suplemento, 30-09-2026 38 Ley Orgánica Reformatoria de diversos cuerpos legales para el fortalecimiento de la educación ambiental para el desarrollo sostenible R.O. No. 375, Tercer Suplemento, 23-09-2026 37 Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico del Ambiente R.O. No. 360, Quinto Suplemento, 02-09-2026 36 Ley Orgánica que regula el apoyo complementario y subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, de conformidad con el artículo 158 de la Constitución R.O. No. 359, Sexto Suplemento, 01-09-2026 35 Ley Orgánica Reformatoria de varios cuerpos legales para la agilización de la adopción R.O. No. 347, Octavo Suplemento, 14-08-2026 34 Ley Orgánica de Extradición R.O. No. 343, Quinto Suplemento, 07-08-2026 33 Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, en materia aduanera R.O. No. 336, Quinto Suplemento, 29-07-2026 32 Ley Orgánica de Gobernanza del Espacio Marino-Costero R.O. No. 329, Cuarto Suplemento, 20-07-2026 31 Ley para la creación del cantón Borbón en la provincia de Esmeraldas R.O. No. 323, Quinto Suplemento, 10-07-2026 30 Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo R.O. No. 320, Cuarto Suplemento, 07-07-2026 29 Ley Orgánica Reformatoria para Prevenir y Sancionar el Uso Delictivo de Uniformes, Insignias y Distintivos Institucionales para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública R.O. No. 316, Quinto Suplemento, 01-07-2026 28 Ley Orgánica de Promoción, Prevención y Atención Psicológica para Niñas, Niños y Adolescentes R.O. No. 305, Tercer Suplemento, 15-06-2025 27 Ley Orgánica de Educación Financiera R.O. No. 298, Cuarto Suplemento, 04-06-2026 26 Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Ciberseguridad R.O. No. 290, Quinto Suplemento, 22-05-2026 25 Ley Orgánica Reformatoria para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario R.O. No. 275, Cuarto Suplemento, 29-04-2026 24 Ley Orgánica para la reactivación económica a través del fortalecimiento de la vinculación del sector económico productivo con la educación R.O. No. 261, Segundo Suplemento, 09-04-2026 23 Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno para Incentivar la Construcción de Viviendas de Interés Social y Reducir el Déficit Habitacional R.O. No. 256, Tercer Suplemento, 01-04-2026 22 Ley Orgánica para la Atención Integral del Cáncer R.O. No. 236, Séptimo Suplemento, 04-03-2026 21 Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía R.O. No. 234, Quinto Suplemento, 02-03-2026 20 Ley Orgánica Reformatoria al COOTAD para la sostenibilidad y eficiencia del gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados R.O. No. 229, Sexto Suplemento, 23-02-2026 19 Ley Orgánica del Deporte, la Educación Física y la Recreación R.O. No. 223, Sexto Suplemento, 11-02-2026 18 Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Movilidad Humana R.O. No. 151, Séptimo Suplemento, 24-10-2025 17 Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional R.O. No. 151, Noveno Suplemento, 24-10-2025 16 Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Monetario y Financiero R.O. No. 142, Sexto Suplemento, 13-10-2025 15 Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (incluye Fe de Erratas) R.O. No. 141, Séptimo Suplemento, 08-10-2025 14 Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia R.O. No. 136, Quinto Suplemento, 01-10-2025 13 Ley Orgánica de Regulación contra la Competencia Desleal R.O. No. 113, Tercer Suplemento, 29-08-2025 12 Ley Orgánica de Transparencia Social R.O. No. 112, Tercer Suplemento, 28-08-2025 11 Ley Orgánica Reformatoria al Código del Trabajo para dignificar el trabajo del hogar R.O. No. 94, Segundo Suplemento, 01-08-2025 10 Ley Orgánica Reformatoria al Código de la Democracia R.O. No. 88, Segundo Suplemento, 24-07-2025 9 Ley Orgánica para el fortalecimiento de las Áreas Protegidas R.O. No. 80, Cuarto Suplemento, 14-07-2025 8 Ley Orgánica de las Personas con Discapacidad R.O. No. 73, Cuarto Suplemento, 03-07-2025 7 Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que regula el permiso para la operación de maquinaria de construcción, equipo caminero y tractores agrícolas R.O. No. 73, Tercer Suplemento, 03-07-2025 6 Ley Orgánica de Integridad Pública R.O. No. 68, Tercer Suplemento, 26-06-2025 5 Ley Orgánica Reformatoria a Diversos Cuerpos Legales para Garantizar los Derechos Laborales de las Personas con Discapacidad, Enfermedades Raras, Huérfanas, Catastróficas y de Alta Complejidad y sus Sustitutos R.O. No. 64, Quinto Suplemento, 20-06-2025 4 Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación para regular las facilidades de pago de los créditos educativos, becas y asistencias financieras R.O. No. 63, Tercer Suplemento, 19-06-2025 3 Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones R.O. No. 59, Quinto Suplemento, 13-06-2025 2 Ley Orgánica de Inteligencia R.O. No. 57, Cuarto Suplemento, 11-06-2025 1 Ley Orgánica de Solidaridad Nacional No especificado en el listado Fuente: Asamblea Nacional del Ecuador.

Receso legislativo coincide con la campaña electoral

La pausa legislativa coincide con la campaña para las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026, cuyo período está previsto del 12 al 26 de noviembre.

Por disposición de la Presidencia de la Asamblea, los legisladores que participen en actividades proselitistas tenían que solicitar licencia sin sueldo.

El asambleísta Esteban Torres explicó que esta medida busca evitar el uso de recursos públicos durante la campaña y posibles inconvenientes por la participación de legisladores en actividades electorales.

En cambio, el bloque de la Revolución Ciudadana anunció que sus integrantes continuarán con las labores de fiscalización durante el receso, según indicó Blasco Luna.

En las elecciones del 29 de noviembre se elegirán prefectos, alcaldes, concejales, integrantes de juntas parroquiales y representantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Estos comicios estaban previstos inicialmente para febrero de 2027, pero fueron adelantados tres meses ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño.