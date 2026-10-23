CNE aprueba el fondo de promoción electoral para las Seccionales 2027: ¿qué financiará?

CNE aprueba fondo de promoción electoral para publicidad de candidatos

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó este viernes, 23 de octubre del 2026, el fondo destinado a la promoción de las candidaturas para las Elecciones Seccionales 2027.

La decisión contempla a quienes aspiren a las dignidades de:

Prefecto y viceprefecto

Alcaldes

Concejales urbanos y rurales

Vocales de las juntas parroquiales rurales.

El Fondo de Promoción Electoral es el financiamiento estatal destinado exclusivamente a contratar publicidad para difundir las propuestas de las candidaturas.

Según la normativa electoral, estos recursos pueden utilizarse en prensa escrita, radio, televisión, vallas publicitarias y medios digitales.

¿Cuándo será la campaña electoral?

El calendario informado por el CNE establece que la campaña electoral se desarrollará del 12 al 26 de noviembre de 2026.

Durante ese período, las candidaturas podrán difundir sus propuestas mediante los espacios de promoción electoral autorizados.

El organismo electoral señaló que busca garantizar la difusión de las propuestas programáticas y promover el debate entre las candidaturas.