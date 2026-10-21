CNE pagará USD 20 a los miembros de mesa mediante transferencia bancaria

Los ecuatorianos volveran a las urnas el domingo 29 de noviembre del 2026

El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó, este miércoles 21 de octubre de 2026, una nueva modalidad para pagar la compensación económica de USD 20 a los ciudadanos que integren las Juntas Receptoras del Voto en las próximas elecciones.

El pago podrá realizarse mediante transferencia bancaria, una opción que permitirá a los miembros de mesa recibir directamente el dinero en sus cuentas.

¿Cómo registrar la cuenta bancaria?

Para acceder a esta modalidad, el CNE habilitará un espacio en su página web institucional, donde los miembros de mesa podrán ingresar voluntariamente los datos de sus cuentas.

#InformaciónOficialCNE 📰 🧑🏻‍💻 | Miembros de las Juntas Receptoras del Voto podrán recibir compensación económica mediante transferencia bancaria. 📨💵 Revisa los detalles. 🔗⬇️ https://t.co/P7oiIghPGd https://t.co/RHloa5J3Z7 — cnegobec (@cnegobec) October 21, 2026

El CNE aclaró que las personas podrán registrar cuentas de bancos o cooperativas de ahorro y crédito que operen en Ecuador.

Este registro estará disponible hasta el día de los comicios, previstos para el 29 de noviembre de 2026.

Habrá otras dos formas de pago

El CNE mantendrá las modalidades que ya se utilizan para entregar la compensación económica a los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto.

Una de ellas será el pago en sitio, dirigido principalmente a los miembros de juntas que se encuentren en zonas de difícil acceso.

La segunda será el pago por ventanilla, destinado a quienes no tengan una cuenta bancaria, no quieran registrar sus datos o cuyas cuentas no superen los mecanismos de validación establecidos por el organismo electoral.

Los comicios seccionales y del CPCCS se realizarán el 29 de noviembre de 2026. Ese día, los ecuatorianos acudirán a las urnas para elegir a los nuevos alcaldes, prefectos, miembros de juntas parroquiales y vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).