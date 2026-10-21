Quito ofrece atención gratuita a víctimas de violencia de género: ¿dónde pedir ayuda?

El Municipio de Quito mantiene servicios gratuitos de atención psicológica, social y legal para personas afectadas por violencia de género.

El Municipio de Quito informó este miércoles 21 de octubre de 2026 sobre los servicios gratuitos disponibles para prevenir y atender casos de violencia de género en la capital.

La atención está dirigida a mujeres, niñas, adolescentes y personas de las diversidades sexogenéricas que enfrentan situaciones de violencia o discriminación.

A través del programa Quito Ciudad Libre de Violencia, se ofrece atención psicológica, acompañamiento social, asesoría legal y espacios de acogida para personas en situación de riesgo.

¿Dónde recibir atención gratuita en Quito?

Uno de los principales servicios es la Casa de la Mujer, un espacio de acogida que funciona las 24 horas y está destinado a mujeres en situación de alto riesgo, junto con sus hijas, hijos y dependientes.

En 2026, el Municipio inauguró un nuevo establecimiento y amplió su capacidad de 30 a 50 personas. Allí se brinda apoyo psicológico, trabajo social, asesoría legal, acompañamiento educativo y herramientas para fortalecer la autonomía económica.

Otro punto de atención es el Centro de Atención Integral (CAI) Tres Manuelas, que ofrece asistencia psicológica, social y legal a personas afectadas por violencia de género y a niñas, niños y adolescentes que han sufrido maltrato.

Este centro funciona de 08:00 a 16:00, en la calle Loja Oe3-37, entre Guayaquil y Venezuela, en el centro de Quito.

Espacios de protección para adolescentes y diversidades

La Casa de la Adolescente acoge a jóvenes de entre 12 y 17 años que han vivido violencia sexual. El ingreso requiere una derivación del sistema de justicia.

Este establecimiento tiene capacidad para 22 personas y proporciona alimentación, continuidad educativa, atención psicológica, trabajo social y acompañamiento legal.

Por su parte, la Casa de las Diversidades Q+ ofrece acogida temporal y atención comunitaria a personas que enfrentan violencia, discriminación o vulneraciones de derechos.

¿A qué número llamar si necesitas ayuda?

La Unidad Patronato Municipal San José mantiene habilitada la línea gratuita 1800-A TU LADO (288 523), que brinda orientación y acompañamiento frente a situaciones de violencia.

La atención está disponible las 24 horas. En situaciones de peligro inmediato, también se puede llamar al ECU 911.