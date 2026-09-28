Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Política

Cpccs 2027: estos son los 65 candidatos que estarán en la papeleta de noviembre

El CNE oficializó a los 65 candidatos que participarán en las elecciones del CPCCS el 29 de noviembre de 2026.

La votación para elegir a los miembros del Cpccs será el 29 de noviembre de 2026.

CNE

Autor

Bayron Manzaba

Actualizado:

28 sep 2026 - 16:24

Unirse a Whatsapp

El Consejo Nacional Electoral (CNE) publicó, este lunes 28 de septiembre del 2026, el listado de 65 candidatas y candidatos que participarán en la elección de siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) para el período 2027-2031.

El listado está dividido en 26 candidatas mujeres, 38 candidatos hombres y una candidatura de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o montubios y ecuatorianos en el exterior

De este grupo, los electores deberán escoger a siete personas para integrar el Cpccs.

¿Cuántos consejeros se elegirán?

En la jornada electoral se escogerán tres representantes de la lista de mujeres, tres de la lista de hombres y un representante de la lista de pueblos y nacionalidades. Esta distribución corresponde a las tres papeletas diferenciadas que se utilizarán para la elección del Cpccs.

En la categoría de pueblcos y nacionalidades consta Martha Susana Toapanta Cuascota, quien representa la lista de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o montubios y ecuatorianos en el exterior. 

Esta candidatura corresponde al único puesto que se elegirá por esta lista.

Lista completa de candidaturas

N.º Candidatura Lista
1Acosta Chávez Rosa CarolinaMujeres
2Andrade Betancourt Yumi SimoneMujeres
3Bajaña Alvear Jessica SthefaniaMujeres
4Barreiro Iglesias Isabela VictoriaMujeres
5Enríquez Castro Jazmín LilibethMujeres
6Garzón Pacheco Michelle DenisseMujeres
7Guerrero Floril Amada VioletaMujeres
8Guerrero Molina Melanie SerafinaMujeres
9Bastidas Tene Ana DoloresMujeres
10Guerrero Sánchez Gabriella NycoleMujeres
11Berrazueta Penaherrera Elena AlexandraMujeres
12Borja Bonilla Shirlley GeocondaMujeres
13Jiménez Acurio Diana KarolinaMujeres
14Jimenez Muñoz Gisela ElizabethMujeres
15Calderón Jurado Pilar SebastianouskaMujeres
16Ludeña Díaz Jacqueline CristinaMujeres
17Cedeño Flores Tamara SolangeMujeres
18Padilla Galarza Abigail AlejandraMujeres
19Chalá Alencastro María Rosa EremitaMujeres
20Chica Campuzano Meliza PamelaMujeres
21Córdova Orrala Karen JanethMujeres
22Dávalos Benítez Carla AlejandraMujeres
23Proaño Gallegos Nelly NataliaMujeres
24Tapia Trujillo Ángeles NoemíMujeres
25Torres Aguirre Jenny ElizabethMujeres
26Verdezoto Del Salto Johanna IvonneMujeres
27Albuquerque Bautista Fernando RafaelHombres
28Arroba López Guillermo MarceloHombres
29Ávila Jaramillo Jimmy AndresHombres
30Ninabanda Ninabanda Neiser RodrigoHombres
31Pasquel Espín Marlon AndresHombres
32Pazmino Real Daniel AdrianHombres
33Barragan Alvarez Estefano MartinHombres
34Pereira Gomez Gabriel SantiagoHombres
35Berrones Guevara Alex PatricioHombres
36Bhrunis Lemarie Pedro RobertoHombres
37Cabrera Baez Santiago AlbertoHombres
38Calderon Silva Michael AlexanderHombres
39Pico Rivera Maico AndresHombres
40Porras Guadalupe Santiago AndresHombres
41Ramirez Solorzano Daniel FaustoHombres
42Ramirez Solorzano Patricio JoseHombres
43Cepeda Platanoff Hernan RodrigoHombres
44Chela Agualongo Cristopher FrayHombres
45Cruz Quilumba Erick JoelHombres
46Reyes Encalada Gustavo RubenHombres
47Rivera Molina Luis RamiroHombres
48Rodríguez Oyos Wilson MarceloHombres
49Escobar Coronel Johnny XavierHombres
50Rojas Oviedo Lenin FabricioHombres
51Espín Suárez Darko GustavoHombres
52Fantoni Baldeón Andrés XavierHombres
53Guanoluisa Zapata Orlando AntonioHombres
54Izurieta Gaviria Juan CarlosHombres
55Santana Gutiérrez Luis AlbertoHombres
56Simba Cevallos David AlejandroHombres
57Sosa Malla Fredy PatricioHombres
58Toaquiza Díaz Jhony MarceloHombres
59León Ortiz Cristian HumbertoHombres
60Marzano Sacón Henry RamonHombres
61Neira García Julio EnriqueHombres
62Vallejo Perez Jorge DavidHombres
63Vega Caiza Christian IsmaelHombres
64Zurita Bustamante Edwin AdriánHombres
65Toapanta Cuascota Martha SusanaPueblos y nacionalidades

Así serán las papeletas

El CNE estableció que la papeleta del CPCCS tendrá tres colores para identificar las listas: amarillo para hombres, rosa para mujeres y naranja para pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, montubios y ecuatorianos en el exterior. 

La elección se realizará el domingo 29 de noviembre de 2026 junto con los comicios seccionales.

Te puede interesar