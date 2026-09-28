Cpccs 2027: estos son los 65 candidatos que estarán en la papeleta de noviembre
El CNE oficializó a los 65 candidatos que participarán en las elecciones del CPCCS el 29 de noviembre de 2026.
La votación para elegir a los miembros del Cpccs será el 29 de noviembre de 2026.
CNE
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Actualizado:
28 sep 2026 - 16:24
El Consejo Nacional Electoral (CNE) publicó, este lunes 28 de septiembre del 2026, el listado de 65 candidatas y candidatos que participarán en la elección de siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) para el período 2027-2031.
El listado está dividido en 26 candidatas mujeres, 38 candidatos hombres y una candidatura de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o montubios y ecuatorianos en el exterior.
De este grupo, los electores deberán escoger a siete personas para integrar el Cpccs.
¿Cuántos consejeros se elegirán?
En la jornada electoral se escogerán tres representantes de la lista de mujeres, tres de la lista de hombres y un representante de la lista de pueblos y nacionalidades. Esta distribución corresponde a las tres papeletas diferenciadas que se utilizarán para la elección del Cpccs.
En la categoría de pueblcos y nacionalidades consta Martha Susana Toapanta Cuascota, quien representa la lista de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o montubios y ecuatorianos en el exterior.
Esta candidatura corresponde al único puesto que se elegirá por esta lista.
Lista completa de candidaturas
Así serán las papeletas
El CNE estableció que la papeleta del CPCCS tendrá tres colores para identificar las listas: amarillo para hombres, rosa para mujeres y naranja para pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, montubios y ecuatorianos en el exterior.
La elección se realizará el domingo 29 de noviembre de 2026 junto con los comicios seccionales.
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