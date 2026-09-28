Cpccs 2027: estos son los 65 candidatos que estarán en la papeleta de noviembre

La votación para elegir a los miembros del Cpccs será el 29 de noviembre de 2026.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) publicó, este lunes 28 de septiembre del 2026, el listado de 65 candidatas y candidatos que participarán en la elección de siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) para el período 2027-2031.

El listado está dividido en 26 candidatas mujeres, 38 candidatos hombres y una candidatura de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o montubios y ecuatorianos en el exterior.

De este grupo, los electores deberán escoger a siete personas para integrar el Cpccs.

¿Cuántos consejeros se elegirán?

En la jornada electoral se escogerán tres representantes de la lista de mujeres, tres de la lista de hombres y un representante de la lista de pueblos y nacionalidades. Esta distribución corresponde a las tres papeletas diferenciadas que se utilizarán para la elección del Cpccs.

En la categoría de pueblcos y nacionalidades consta Martha Susana Toapanta Cuascota, quien representa la lista de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o montubios y ecuatorianos en el exterior.

Esta candidatura corresponde al único puesto que se elegirá por esta lista.

Lista completa de candidaturas

N.º Candidatura Lista 1 Acosta Chávez Rosa Carolina Mujeres 2 Andrade Betancourt Yumi Simone Mujeres 3 Bajaña Alvear Jessica Sthefania Mujeres 4 Barreiro Iglesias Isabela Victoria Mujeres 5 Enríquez Castro Jazmín Lilibeth Mujeres 6 Garzón Pacheco Michelle Denisse Mujeres 7 Guerrero Floril Amada Violeta Mujeres 8 Guerrero Molina Melanie Serafina Mujeres 9 Bastidas Tene Ana Dolores Mujeres 10 Guerrero Sánchez Gabriella Nycole Mujeres 11 Berrazueta Penaherrera Elena Alexandra Mujeres 12 Borja Bonilla Shirlley Geoconda Mujeres 13 Jiménez Acurio Diana Karolina Mujeres 14 Jimenez Muñoz Gisela Elizabeth Mujeres 15 Calderón Jurado Pilar Sebastianouska Mujeres 16 Ludeña Díaz Jacqueline Cristina Mujeres 17 Cedeño Flores Tamara Solange Mujeres 18 Padilla Galarza Abigail Alejandra Mujeres 19 Chalá Alencastro María Rosa Eremita Mujeres 20 Chica Campuzano Meliza Pamela Mujeres 21 Córdova Orrala Karen Janeth Mujeres 22 Dávalos Benítez Carla Alejandra Mujeres 23 Proaño Gallegos Nelly Natalia Mujeres 24 Tapia Trujillo Ángeles Noemí Mujeres 25 Torres Aguirre Jenny Elizabeth Mujeres 26 Verdezoto Del Salto Johanna Ivonne Mujeres 27 Albuquerque Bautista Fernando Rafael Hombres 28 Arroba López Guillermo Marcelo Hombres 29 Ávila Jaramillo Jimmy Andres Hombres 30 Ninabanda Ninabanda Neiser Rodrigo Hombres 31 Pasquel Espín Marlon Andres Hombres 32 Pazmino Real Daniel Adrian Hombres 33 Barragan Alvarez Estefano Martin Hombres 34 Pereira Gomez Gabriel Santiago Hombres 35 Berrones Guevara Alex Patricio Hombres 36 Bhrunis Lemarie Pedro Roberto Hombres 37 Cabrera Baez Santiago Alberto Hombres 38 Calderon Silva Michael Alexander Hombres 39 Pico Rivera Maico Andres Hombres 40 Porras Guadalupe Santiago Andres Hombres 41 Ramirez Solorzano Daniel Fausto Hombres 42 Ramirez Solorzano Patricio Jose Hombres 43 Cepeda Platanoff Hernan Rodrigo Hombres 44 Chela Agualongo Cristopher Fray Hombres 45 Cruz Quilumba Erick Joel Hombres 46 Reyes Encalada Gustavo Ruben Hombres 47 Rivera Molina Luis Ramiro Hombres 48 Rodríguez Oyos Wilson Marcelo Hombres 49 Escobar Coronel Johnny Xavier Hombres 50 Rojas Oviedo Lenin Fabricio Hombres 51 Espín Suárez Darko Gustavo Hombres 52 Fantoni Baldeón Andrés Xavier Hombres 53 Guanoluisa Zapata Orlando Antonio Hombres 54 Izurieta Gaviria Juan Carlos Hombres 55 Santana Gutiérrez Luis Alberto Hombres 56 Simba Cevallos David Alejandro Hombres 57 Sosa Malla Fredy Patricio Hombres 58 Toaquiza Díaz Jhony Marcelo Hombres 59 León Ortiz Cristian Humberto Hombres 60 Marzano Sacón Henry Ramon Hombres 61 Neira García Julio Enrique Hombres 62 Vallejo Perez Jorge David Hombres 63 Vega Caiza Christian Ismael Hombres 64 Zurita Bustamante Edwin Adrián Hombres 65 Toapanta Cuascota Martha Susana Pueblos y nacionalidades

Así serán las papeletas

El CNE estableció que la papeleta del CPCCS tendrá tres colores para identificar las listas: amarillo para hombres, rosa para mujeres y naranja para pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, montubios y ecuatorianos en el exterior.

La elección se realizará el domingo 29 de noviembre de 2026 junto con los comicios seccionales.