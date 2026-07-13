Alexander Sørloth y su pareja denuncian amenazas tras la eliminación de Noruega

Alexander Sørloth fue blanco de amenazas tras la eliminación de Noruega

Alexander Sørloth denunció, junto con su pareja Lena Selnes, una ola de amenazas e insultos recibidos en redes sociales después de la eliminación de Noruega frente a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial 2026.

La polémica surgió por una jugada en la que el atacante decidió rematar al arco en lugar de asistir a Erling Haaland, que llegaba sin marca, cuando los noruegos ganaban 1-0.

Inglaterra terminó igualando el marcador y posteriormente ganó 2-1 en la prórroga.

Sørloth explicó después del partido que su intención era habilitar a Haaland, pero aseguró que el defensor inglés John Stones cerró la línea de pase y lo obligó a buscar el remate.

Sin embargo, la acción desató una fuerte reacción entre aficionados, que trasladaron las críticas al ámbito personal.

Amenazas contra el jugador y su familia

Lena Selnes publicó en Instagram capturas de algunos de los mensajes que recibió tras el encuentro.

Las amenazas recibidas por Lena Selnes, novia de Sorloth, tras la eliminación de Noruega en el Mundial IG/ @lenaselnes

Entre ellos aparecían insultos, amenazas de muerte y comentarios que instaban al delantero del Atlético de Madrid a quitarse la vida.

"El Mundial y el fútbol traen alegría, pero también mucho odio. Espero que la gente piense un poco más antes de insultar y amenazar", escribió Selnes al denunciar públicamente el acoso recibido.

Noruega firma su mejor Mundial en décadas

Pese a la eliminación, Noruega completó una de sus mejores actuaciones en una Copa del Mundo al alcanzar los cuartos de final, impulsada por una generación encabezada por Erling Haaland, Martin Ødegaard, Antonio Nusa y Alexander Sørloth.

El seleccionador Ståle Solbakken condenó las agresiones contra el delantero y pidió a sus jugadores mantenerse alejados de las redes sociales tras encuentros de alta carga emocional, al considerar que "no tienen ningún sentido".