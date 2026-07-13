Alexander Sørloth y su pareja denuncian amenazas tras la eliminación de Noruega
Alexander Sørloth y su familia recibieron mensajes de odio luego de una jugada en la que no asistió a Erling Haaland durante el duelo ante Inglaterra.
Alexander Sørloth fue blanco de amenazas tras la eliminación de Noruega
AFP
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Actualizado:
13 jul 2026 - 21:18
Alexander Sørloth denunció, junto con su pareja Lena Selnes, una ola de amenazas e insultos recibidos en redes sociales después de la eliminación de Noruega frente a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial 2026.
La polémica surgió por una jugada en la que el atacante decidió rematar al arco en lugar de asistir a Erling Haaland, que llegaba sin marca, cuando los noruegos ganaban 1-0.
Inglaterra terminó igualando el marcador y posteriormente ganó 2-1 en la prórroga.
Sørloth explicó después del partido que su intención era habilitar a Haaland, pero aseguró que el defensor inglés John Stones cerró la línea de pase y lo obligó a buscar el remate.
Sin embargo, la acción desató una fuerte reacción entre aficionados, que trasladaron las críticas al ámbito personal.
Amenazas contra el jugador y su familia
Lena Selnes publicó en Instagram capturas de algunos de los mensajes que recibió tras el encuentro.
Entre ellos aparecían insultos, amenazas de muerte y comentarios que instaban al delantero del Atlético de Madrid a quitarse la vida.
"El Mundial y el fútbol traen alegría, pero también mucho odio. Espero que la gente piense un poco más antes de insultar y amenazar", escribió Selnes al denunciar públicamente el acoso recibido.
Noruega firma su mejor Mundial en décadas
Pese a la eliminación, Noruega completó una de sus mejores actuaciones en una Copa del Mundo al alcanzar los cuartos de final, impulsada por una generación encabezada por Erling Haaland, Martin Ødegaard, Antonio Nusa y Alexander Sørloth.
El seleccionador Ståle Solbakken condenó las agresiones contra el delantero y pidió a sus jugadores mantenerse alejados de las redes sociales tras encuentros de alta carga emocional, al considerar que "no tienen ningún sentido".
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