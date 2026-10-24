Vía Alóag–Unión del Toachi habilita sus cuatro carriles tras limpieza por derrumbe

Las labores continuarán este domingo 25 de octubre de 2026 en una alcantarilla del sector

Los cuatro carriles de la vía Alóag–Unión del Toachi están habilitados en el kilómetro 54, después de los trabajos para retirar el material acumulado en la calzada este sábado 24 de octubre del 2026.

Según la información difundida por la Prefectura de Pichincha sobre la intervención, se retiraron 3 100 metros cúbicos de tierra y escombros para recuperar la circulación vehicular.

Limpieza de la vía y circulación vehicular

En las tareas participaron alrededor de 30 personas, con el apoyo de dos cargadoras frontales, volquetas y una retroexcavadora.

Los trabajos permitieron despejar los carriles afectados y restablecer el paso por este tramo de la carretera.

La Policía Nacional colaboró con el control del tránsito mientras se desarrollaban las labores.

Sin embargo, la intervención en el sector todavía no termina, pues está prevista la limpieza de una alcantarilla ubicada en el mismo punto.

Habrá paso controlado por trabajos en una alcantarilla

Los trabajos de limpieza de la alcantarilla continuarán este domingo 25 de octubre informó la Prefectura.

Durante estas tareas, el tránsito se mantendrá controlado, mientras se evalúa el estado de la estructura para determinar si necesita otras intervenciones.

A los conductores que circulen por esta carretera se les recomienda manejar con precaución, respetar las indicaciones del personal desplegado y, de preferencia, viajar durante el día.