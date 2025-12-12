Contraloría iniciará auditorías al IESS en 2026 por falta de pagos a prestadores, según asambleísta

Personal del Hospital León Becerra y personal de prestadores externos de servicio de salud, realizaron un plantón en los exteriores de la caja del seguro, en el centro de Guayaquil,

La Contraloría General del Estado anunció que iniciará exámenes especiales al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) a partir de enero de 2026. El anuncio se lo hizo a través de una respuesta a un pedido de la asambleísta Viviana Veloz, motivado por la alerta sobre la falta de pagos a prestadores externos de salud.

La falta de pagos llevó a la suspensión de atención médica desde el pasado 1 de diciembre de 2025. Miles de pacientes con enfermedades crónicas, catastróficas y en diálisis se vieron afectados en varias provincias del país.

La respuesta oficial de la Contraloría, detallada en el oficio AN-VRRV-2025-0013-O enviado a Veloz, asambleísta por Santo Domingo de los Tsáchilas, detala que las auditorías abarcarán los procesos de derivación, acreditación, contratación, auditoría y pagos realizados entre 2021 y 2025.

Las revisiones incluirán instituciones clave como el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín en Quito, el Hospital Teodoro Maldonado Carbo y el Hospital Los Ceibos, ambos en Guayaquil, el Hospital General de Manta y diversas coordinaciones provinciales del Seguro de Salud del IESS.

La Contraloría indicó que estos controles forman parte de su planificación anual para 2026 y responderán integralmente a los puntos solicitados por la legisladora.

El anuncio llega en medio de una crisis en el sistema de seguridad social ecuatoriano, donde la falta de pagos acumulados ha generado protestas y suspensiones de servicios.

El IESS, responsable de la cobertura de salud para millones de afiliados, enfrenta desafíos financieros que han impactado la atención oportuna, especialmente en tratamientos especializados como diálisis y cuidados para enfermedades catastróficas.