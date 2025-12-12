Contraloría iniciará auditorías al IESS en 2026 por falta de pagos a prestadores, según asambleísta
La asambleísta Viviana Veloz impulsó un pedido de auditoría por la alerta sobre la falta de pagos a prestadores externos de salud.
Personal del Hospital León Becerra y personal de prestadores externos de servicio de salud, realizaron un plantón en los exteriores de la caja del seguro, en el centro de Guayaquil,
12 dic 2025 - 06:51
La Contraloría General del Estado anunció que iniciará exámenes especiales al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) a partir de enero de 2026. El anuncio se lo hizo a través de una respuesta a un pedido de la asambleísta Viviana Veloz, motivado por la alerta sobre la falta de pagos a prestadores externos de salud.
La falta de pagos llevó a la suspensión de atención médica desde el pasado 1 de diciembre de 2025. Miles de pacientes con enfermedades crónicas, catastróficas y en diálisis se vieron afectados en varias provincias del país.
La respuesta oficial de la Contraloría, detallada en el oficio AN-VRRV-2025-0013-O enviado a Veloz, asambleísta por Santo Domingo de los Tsáchilas, detala que las auditorías abarcarán los procesos de derivación, acreditación, contratación, auditoría y pagos realizados entre 2021 y 2025.
Las revisiones incluirán instituciones clave como el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín en Quito, el Hospital Teodoro Maldonado Carbo y el Hospital Los Ceibos, ambos en Guayaquil, el Hospital General de Manta y diversas coordinaciones provinciales del Seguro de Salud del IESS.
La Contraloría indicó que estos controles forman parte de su planificación anual para 2026 y responderán integralmente a los puntos solicitados por la legisladora.
El anuncio llega en medio de una crisis en el sistema de seguridad social ecuatoriano, donde la falta de pagos acumulados ha generado protestas y suspensiones de servicios.
El IESS, responsable de la cobertura de salud para millones de afiliados, enfrenta desafíos financieros que han impactado la atención oportuna, especialmente en tratamientos especializados como diálisis y cuidados para enfermedades catastróficas.
