Vehículo cayó por una pendiente dejando una persona afectada en el sur de Quito

Vehículo cayó por una pendiente dejando una persona afectada en Quito

Un vehículo cayó por una pendiente de aproximadamente tres metros la noche del 21 de julio de 2026, al sur de Quito.

El hecho registrado en el barrio Santa Bárbara alta dejó como resultado una persona herida, según información de Bomberos Quito.

Se brindó atención a la víctima

"Un vehículo perdió pista y cayó por una pendiente de aproximadamente tres metros hacia un terreno baldío", indicó la entidad.

Autoridades indicaron además, que brindaron atención prehospitalaria a la víctima.

También hicieron un llamado a la ciudadanía a conducir con precaución para evitar siniestros de tránsito que puedan comprometer su vida y la intergridad de otras personas.