Eliminatorias 2030: Perú jugará en la altura con 5 estadios y tres sedes confirmadas

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) dio un giro estratégico en su camino hacia la Copa del Mundo 2030 tras confirmar que la selección nacional diversificará su localía en tres sedes distintas. El cuerpo técnico apostará de forma decidida por el factor geográfico, incorporando escenarios de altitud junto a las tradicionales canchas de la capital para condicionar el rendimiento de los rivales sudamericanos.

Con este nuevo plan técnico, el cuadro bicolor contará con un total de cinco estadios habilitados para afrontar el proceso clasificatorio. La lista oficial combina recintos de primer nivel en el llano con infraestructuras clave ubicadas en la cordillera andina, buscando adaptar la estrategia táctica al tipo de rival y al desgaste físico que requiera cada jornada.

Lima mantendrá el protagonismo habitual al aportar el estadio Nacional y el estadio Monumental, recintos que garantizan capacidad masiva e infraestructura de estándar internacional a nivel del mar. Sin embargo, la gran novedad radica en la descentralización del equipo patrio hacia el sur del país, donde la geografía jugará un papel decisivo en la recolección de puntos como local.

La primera de las sedes andinas será la ciudad imperial del Cusco, cuyo Estadio Inca Garcilaso de la Vega reaparece en el panorama de la selección a más de 3.300 metros sobre el nivel del mar. A esta opción se suma la región Puno con dos recintos altiplánicos que superan los 3.800 metros de altitud: el estadio Monumental de la UNA (Universidad Nacional del Altiplano) y el estadio de Juliaca.

Esta decisión técnica evoca estrategias exitosas implementadas por otras selecciones sudamericanas y marca una ruta clara para el proceso rumbo al Mundial 2030. Ahora, la FPF trabajará en la homologación definitiva de los recintos ante la Conmebol y la FIFA para garantizar que todos las instalaciones cumplan los parámetros de logística, iluminación y seguridad requeridos en las Eliminatorias.