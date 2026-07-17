Concierto de Jowell & Randy cambia de escenario, pero mantiene su fecha en Guayaquil

Jowell & Randy se presentarán en el Estadio Yeyo Úraga

El concierto de Jowell & Randy en Guayaquil mantiene su fecha, horario y experiencia anunciada, pero cambia de escenario.

El espectáculo, promocionado como el primer concierto 3D del Ecuador, se realizará el próximo sábado 25 de julio de 2026 en el Estadio Yeyo Úraga.

Cambio de sede por logística y seguridad

La organización explicó que la decisión responde al calendario de la LigaPro, ya que Emelec disputará un partido como local frente a Mushuc Runa el 23 de julio.

A ello se suman los recientes incidentes registrados en los días previos al Clásico del Astillero.

Por lo que la producción decidió trasladar el evento para contar con el tiempo suficiente para el montaje, la logística y la implementación de las medidas de seguridad.

La experiencia 3D se mantiene

Según informó la organización, el cambio de sede fue coordinado con Jowell & Randy y con todo el equipo de producción.

El espectáculo conservará la propuesta tecnológica anunciada, que combinará música en vivo, efectos especiales y tecnología tridimensional para ofrecer una experiencia inmersiva al público ecuatoriano.