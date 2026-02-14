Daniel Noboa ordenó la fusión de Inmobiliar con la Presidencia de Ecuador

Inmobiliar se encarga de custodiar todos los bienes incautados por el Estado ecuatoriano

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dispuso la fusión de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar) con la Presidencia de la República, mediante el Decreto Ejecutivo 306 firmado el viernes 13 de febrero de 2026.

La medida contempla la creación de la Secretaría General Administrativa y de Gestión Inmobiliaria del Sector Público de la Presidencia.

La nueva entidad entrará en funcionamiento una vez concluya el proceso de absorción institucional de Inmobiliar, organismo encargado de administrar bienes incautados por el Estado en casos de delitos contra la administración pública y vinculados a organizaciones criminales.

Según el decreto, tras completarse la fusión, la actual Secretaría General Administrativa de la Presidencia cambiará su denominación para incorporar las competencias inmobiliarias del sector público.

La institución asumirá todas las rectorías, funciones, atribuciones y delegaciones que hasta ahora correspondían a Inmobiliar, conforme a la normativa vigente.

Asimismo, el documento establece que las partidas presupuestarias, bienes muebles e inmuebles, activos y pasivos de Inmobiliar pasarán a formar parte del patrimonio institucional de la Presidencia de la República.

La máxima autoridad de la Secretaría General Administrativa de la Presidencia de la República liderará la fusión con la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público. En ese cargo está Cynthia Gellibert.

Por lo tanto, ella estará a cargo de "disponer y ejecutar las acciones necesarias para cumplir cabalmente con el proceso de fusión".