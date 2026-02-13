El Gobierno Nacional 'hará base' en Guayaquil, anuncia el presidente Daniel Noboa

Daniel Noboa anunció que el Gobierno Nacional "hará base" en Guayaquil por "varias semanas". Así lo dijo el Mandatario este viernes 13 de febrero de 2026 desde un evento en la ESPOL.

Noboa asistió a un evento de entrega de planes educativos y de vivienda y en medio del evento anunció que el Gobierno ecuatoriano estará trabajando desde el Puerto Principal.

“Se han robado dinero de los ecuatorianos y también sueños y oportunidades de los guayaquileños. Nosotros estamos aquí para cambiar eso”, dijo Noboa luego de que el alcalde porteño, Aquiles Alvarez, recibiera prisión preventiva por el caso Goleada, en el que se investiga el delito de delincuencia organizada.

El Mandatario añadió que “vamos a estar aquí varias semanas de base, con el Gobierno, trabajando día a día entregando soluciones y resolviendo problemas en territorio”.

Aunque no dio más detalles, añadió que el Gobierno estará operando desde esa ciudad que "ha sufrido lo suficiente, con políticos que han hecho lo que les da la gana, se han robado el dinero".

Así se refirió Noboa a la situación de Alvarez, aunque sin mencionarlo. El Burgomaestre de Guayaquil permanece en la cárcel de Latacunga para cumplir la prisión preventiva ordenada por el juez dos días atrás.