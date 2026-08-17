Noboa se reunirá con Xi Jinping este 18 de agosto; esta es su agenda en China

El presidente Daniel Noboa cumplirá agenda oficial en China, este martes 18 de agosto de 2026, como parte de la gira que realiza por Asia entre el 17 y el 24 de agosto.

Uno de los principales encuentros de la jornada será la reunión con el presidente de China, Xi Jinping, con quien Noboa abordará temas de interés para fortalecer las relaciones entre ambos países.

Ecuador entra a la Coalición de las Américas contra los cárteles

Esta es la agenda de Noboa en China

Las actividades oficiales del mandatario ecuatoriano comenzarán con una ceremonia de bienvenida en el Gran Palacio del Pueblo, en Pekín.

Posteriormente, Noboa mantendrá una reunión bilateral con Xi Jinping, en la que se prevé analizar asuntos relacionados con la cooperación y las relaciones económicas entre Ecuador y China.

Como parte de la jornada también está prevista la firma de instrumentos bilaterales, acto que contará con la presencia de ambos presidentes.

Según la Cancillería ecuatoriana, durante su estadía en China, Noboa mantendrá reuniones de alto nivel para fortalecer asuntos relacionados con comercio, inversión, infraestructura, energía, tecnología y desarrollo sostenible.

El mandatario ecuatoriano llegó a Pekín el domingo 16 de agosto de 2026, como parte de una gira oficial que también lo llevará a Vietnam y Singapur.