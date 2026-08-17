Ecovía: Extienden horario del circuito Guamaní – Marín Central por obras en Quito

Circuito Guamaní – Marín Central de la Ecovía extiende su horario de servicio en Quito

El circuito E-1M Guamaní – Marín Central de la Ecovía extenderá su horario habitual para reforzar la suspensión temporal del circuito E1 (Guamaní – De las Universidades). Así lo dio a conocer la Empresa de Pasajeros Quito, este lunes 17 de agosto de 2026.

Esta modificación se realiza debido a las obras viales que se realizan en la avenida 12 de Octubre, en el tramo comprendido entre la calle Madrid y avenida Patria.

La suspensión será desde este martes 18 de agosto, durante aproximadamente un mes. La entidad municipal dijo que la modificación del horario de operación tienen como objetivo "garantizar un servicio continuo de la Ecovía".

El circuito Guamaní – Marín Central funciona regularmente en horarios nocturnos, pero "para garantizar la movilidad los usuarios" operará:

Desde las 05:00 hasta las 19:50 , de lunes a viernes.

, de lunes a viernes. De 06:00 a 19:00 , los sábados.

, los sábados. De 06:00 a 19:45, los domingos

¿Desde qué edad puedo utilizar QuitoBici?

Los trasbordos se realizarán desde la Estación Marín Central para tomar los circuitos E2 (Quitumbe – Río Coca) y E3 (Playón de la Marín – Río Coca).