Erick Mendoza pide disculpas a la hinchada de Barcelona tras eliminación en la Copa Ecuador

El atacante ecuatoriano Erick Mendoza rompió el silencio a través de sus canales oficiales para ofrecer disculpas públicas a la fanaticada de Barcelona. La postura del futbolista llega tras la confirmación de la sanción administrativa que dejó al equipo torero fuera de la Copa Ecuador 2026 debido a un caso de alineación indebida en la llave frente a Liga de Portoviejo.

La controversia se originó debido a que Mendoza sumó minutos con la camiseta amarilla en la fase de octavos de final, habiendo participado previamente en la misma instancia del torneo vistiendo los colores de Delfín Sporting Club.

Según lo establecido en el reglamento de la competición, ningún jugador puede actuar para dos clubes en una misma edición, lo que derivó en la pérdida automática del encuentro y la posterior descalificación de la institución canaria por parte del comité disciplinario.

En su pronunciamiento, el atacante expresó comprender el malestar, la impotencia y la profunda frustración de los aficionados ante la pérdida de un objetivo deportivo por vías reglamentarias.

El pronunciamiento de Erick Mendoza Tomado de redes sociales

Mendoza remarcó que, como profesional de la pelota, su único enfoque diario es entrenar al máximo nivel y saltar al campo de juego dispuesto a dar el cien por ciento cada vez que el cuerpo técnico lo requiera, por lo que el desenlace de la situación le genera un dolor personal similar al de los fanáticos.

Asimismo, el jugador aclaró que la verificación de habilitaciones e incripciones ante los organismos rectores responde a procesos administrativos e institucionales que escapan de la responsabilidad directa de los futbolistas en cancha.

A pesar de ello, no eludió el impacto del momento y asumió con madurez el trago amargo que atraviesa la plantilla, haciendo un llamado a la unidad del grupo para afrontar los retos restantes del calendario nacional.

Finalmente, Erick Mendoza ratificó su compromiso con la camiseta de Barcelona SC y prometió trabajar en cada sesión de entrenamiento para revertir la imagen del equipo en la LigaPro.

El delantero instó a la hinchada a mantener el respaldo en los torneos en disputa, asegurando que responderá con entrega, goles y sacrificio dentro de la cancha para devolverle alegrías a la parcialidad torera en el tramo decisivo de la temporada.