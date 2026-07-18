¿Quién es David Norero, el elegido por Aquiles Álvarez para sucederlo en Guayaquil?

David Norero será el candidato para la Alcaldía de Guayaquil

David Norero Calvo, uno de los abogados que integra la defensa de Aquiles Álvarez, será el aspirante que buscará suceder al actual alcalde de Guayaquil en las próximas elecciones seccionales en Ecuador el próximo 29 de noviembre.

La decisión se conoció este sábado, 18 de julio del 2026, un día después de que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dispusiera la suspensión temporal del movimiento Amigo, tras un pedido presentado por el fiscal general encargado, Carlos Alarcón.

Escenario político en plena reconfiguración

Según el calendario electoral aprobado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), este 18 de julio concluye el plazo para la inscripción de alianzas políticas, mientras las organizaciones definen a sus candidatos para los comicios de 2027.

En este momento político la Revolución Ciudadana, movimiento suspendido por el TCE y, que llevó a la alcaldía a Alvarez, se enfrenta ahora a una nueva incertidumbre política al ser suspendido el movimiento Amigo que había anunciado una alianza para promover los candidatos del correísmo.

Previo a esta nueva suspensión, el pasado 14 de julio, la entonces precandidata del correísmo, Mónica Luzárraga, rompió el acuerdo político que mantenía con el movimiento Amigo y el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) en Guayaquil.

En ese contexto, el nombre de David Norero aparece como la carta impulsada por Aquiles Álvarez para mantener la continuidad de su proyecto político en el Municipio de Guayaquil.

¿Quién es David Norero?

Norero es abogado especializado en Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Anticorrupción. En el sector público se desempeñó como secretario general del Municipio de Guayaquil hasta el 18 de febrero de 2026 y anteriormente ocupó el cargo de coordinador general de la institución.

Además de su experiencia en la administración municipal, también ha ejercido su profesión en el sector privado y actualmente forma parte del equipo jurídico que patrocina la defensa de Aquiles Álvarez.

Experiencia en la política nacional

David Norero también participó en las elecciones generales de 2021, cuando fue candidato a la Vicepresidencia de la República junto al expresidente Lucio Gutiérrez, por el Partido Sociedad Patriótica.

En esos comicios, el binomio obtuvo el 1,78 % de la votación nacional.