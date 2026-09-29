¿Por qué subió el riesgo país de Ecuador a 496 puntos?; cuatro factores explican el aumento

El Banco Central del Ecuador dio a conocer el incremento del riesgo país de Ecuador tras un cambio en la dirección del Ministerio de Desarrollo Económico.

Después de varios meses de descenso, el riesgo país de Ecuador volvió a subir y alcanzó los 496,37 puntos el lunes 28 de septiembre de 2026, según datos del Banco Central del Ecuador (BCE).

Es el nivel más alto desde el 31 de marzo, cuando llegó a 510 puntos. Además, septiembre marcó un cambio de tendencia: el indicador comenzó el mes en 414,72 puntos y acumuló un incremento de casi 82 puntos hasta el 28 de septiembre.

El incremento se dio justo tras la salida de Sariha Moya del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo y la llegada de Bernardo Cordovez al cargo.

Pero, ¿por qué subió el riesgo país de Ecuador? No existe una única causa. Factores internos y externos coincidieron durante septiembre y aumentaron la cautela de los inversionistas sobre la deuda ecuatoriana.

Jeaneth Torres, docente de Business School de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), explicó a Teleamazonas.com que el indicador funciona como un “termómetro” de cómo los mercados perciben la economía y la capacidad de pago del país.

Aquí cuatro factores que contribuyeron al crecimiento del riesgo país.

Cambios en el Gabinete económico de Ecuador Uno de los movimientos internos ocurrió precisamente el 28 de septiembre, cuando se oficializó la salida de Sariha Moya del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo .

. Ese día el riesgo país aumentó 19,21 puntos y llegó a 496,37. Moya había sido una de las principales interlocutoras de Ecuador ante organismos multilaterales y participantes de los mercados internacionales.

y llegó a 496,37. Moya había sido una de las de Ecuador ante y participantes de los mercados internacionales. El movimiento también se reflejó en los bonos ecuatorianos. Los títulos con vencimiento en 2039 cayeron 2,31% el 28 de septiembre y los de 2040 bajaron 2,12%. Sin embargo, la caída no fue exclusiva de Ecuador: otros bonos de mercados emergentes también registraron presiones Ecuador está pendiente de una nueva revisión con el FMI El cronograma del organismo contempla una sexta revisión relacionada con las metas de junio de 2026. El cumplimiento de los compromisos es relevante porque condiciona el avance del programa y sus desembolsos.

“Cuando existe incertidumbre sobre el cumplimiento de las metas, los mercados pueden percibir un mayor riesgo”, explica Torres.

La revisión adquiere mayor importancia porque la relación con el FMI funciona también como una señal para otros organismos multilaterales e inversionistas sobre el manejo de las finanzas públicas.

funciona también como una e inversionistas sobre el manejo de las finanzas públicas. En abril, cuando el FMI concluyó la quinta revisión, señaló que Ecuador había avanzado en su programa, aunque también mencionó medidas adoptadas para corregir un desempeño fiscal inferior al previsto a finales de 2025 Estados Unidos subió sus tasas de interés El 16 de septiembre, la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) elevó en 0,25% su tasa de interés , hasta ubicarla en un rango de 3,75% a 4%.

, hasta ubicarla en un rango de 3,75% a 4%. Cuando los bonos estadounidenses ofrecen una mayor rentabilidad , los inversionistas pueden obtener mejores retornos en activos considerados de menor riesgo. Para competir por ese capital, países emergentes como Ecuador deben ofrecer rendimientos más elevados.

ofrecen una , los inversionistas pueden obtener mejores retornos en activos considerados de menor riesgo. Para competir por ese capital, como Ecuador deben ofrecer “Los inversionistas exigen una mayor rentabilidad para invertir en economías emergentes como Ecuador”, señala Torres.

El efecto se suma al incremento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, otro elemento que ha presionado durante septiembre a la deuda de mercados emergentes El petróleo vuelve a generar incertidumbre Otro factor que los mercados siguen de cerca es el precio internacional del petróleo , debido al peso que las exportaciones petroleras todavía tienen en los ingresos de Ecuador.

, debido al peso que las exportaciones petroleras todavía tienen en los ingresos de Ecuador. El WTI, referencial para Ecuador, mostró fuertes movimientos durante septiembre . Después de acercarse a USD 104 por barril a mediados de mes, cerró el 25 de septiembre en USD 92,41 , en medio de las expectativas sobre una posible reducción de las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

mostró . Después de acercarse a a mediados de mes, cerró el 25 de septiembre en , en medio de las sobre una posible reducción de las tensiones entre Torres explica que una caída o movimientos bruscos del petróleo generan incertidumbre sobre los ingresos que puede recibir Ecuador.

generan sobre los ingresos que puede recibir Ecuador. Para las cuentas públicas ecuatorianas, un menor precio del crudo puede traducirse en menores ingresos petroleros, aunque su impacto final depende también del volumen de producción, las exportaciones y los diferenciales de los crudos nacionales.

¿Qué significa que suba el riesgo país para Ecuador?

Un aumento del riesgo país no significa que Ecuador haya dejado de pagar sus obligaciones. Lo que muestra es que el mercado exige una prima mayor para asumir el riesgo de invertir en deuda ecuatoriana.

En términos prácticos, esto puede traducirse en financiamiento internacional más caro.

Ecuador regresó a los mercados internacionales de capitales en 2026. En enero colocó USD 4 000 millones en bonos con una tasa de 8,975% y en mayo otros USD 1 000 millones al 8,5%.

Si el país realizara nuevas emisiones en un escenario de mayor riesgo, los inversionistas podrían exigir tasas más elevadas.

¿El riesgo país seguirá subiendo?

El aumento hasta los 496 puntos no implica necesariamente que la tendencia continuará, advierte Torres.

Durante las próximas semanas, los mercados estarán atentos al resultado de la revisión del programa con el FMI, las primeras señales del nuevo equipo económico, la evolución del petróleo y las condiciones financieras internacionales.

Si disminuye la incertidumbre, el indicador podría estabilizarse. En cambio, nuevas preocupaciones sobre las cuentas fiscales, el programa con el FMI o el escenario externo podrían mantener la presión.