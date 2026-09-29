Hombre agredió a una mujer en la vía pública en el norte de Quito
Cámaras de seguridad de la zona registraron el momento en que el hombre atacó a la transeúnte en la cabeza y huyó entre el tráfico. Transeúntes auxiliaron a la víctima.
Un hombre agredió a una mujer en la vía pública la mñana de este lunes 29 de septiembre de 2026 en el norte de Quito.
Captura de pantalla
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Actualizado:
29 sep 2026 - 18:23
La agresión física contra una mujer, captada por cámaras de videovigilancia de la zona, ocurrió cerca de las 07:00 de la mañana de este martes 29 de septiembre de 2026, en el norte de Quito.
De acuerdo con las imágenes, el violento hecho se registró cuando un hombre golpeó a una transeúnte que caminaba por la avenida 6 de Diciembre, cerca de la avenida Río Coca.
El video muestra al agresor caminando por la misma acera que la víctima.
En cuestión de segundos, el sujeto levantó el brazo y golpeó a la mujer en la cabeza, lo que provocó que cayera al suelo.
Tras la agresión, el individuo huyó del lugar corriendo entre los vehículos en marcha, mientras varios transeúntes se acercaron para socorrer a la afectada.
Las autoridades presumen que se trata de un habitante de calle; sin embargo, continúan recabando información sobre el hecho en el sector para dar con su paradero.
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