Hombre agredió a una mujer en la vía pública en el norte de Quito

Un hombre agredió a una mujer en la vía pública la mñana de este lunes 29 de septiembre de 2026 en el norte de Quito.

La agresión física contra una mujer, captada por cámaras de videovigilancia de la zona, ocurrió cerca de las 07:00 de la mañana de este martes 29 de septiembre de 2026, en el norte de Quito.

De acuerdo con las imágenes, el violento hecho se registró cuando un hombre golpeó a una transeúnte que caminaba por la avenida 6 de Diciembre, cerca de la avenida Río Coca.

El video muestra al agresor caminando por la misma acera que la víctima.

El sospechoso de la agresión sería un habitante de calle, de acuerdo con las autoridades, quienes recaban infromación del hecho. Captura de pantalla

En cuestión de segundos, el sujeto levantó el brazo y golpeó a la mujer en la cabeza, lo que provocó que cayera al suelo.

Tras la agresión, el individuo huyó del lugar corriendo entre los vehículos en marcha, mientras varios transeúntes se acercaron para socorrer a la afectada.

Cuando la mujer caminaba por la vereda en la av. 6 de diciembre, el hombre se acercó y le propinó un golpe en la cabeza. Captura de pantalla

Las autoridades presumen que se trata de un habitante de calle; sin embargo, continúan recabando información sobre el hecho en el sector para dar con su paradero.