Elecciones Ecuador 2026: lluvias afectan recintos y CNE realiza primer simulacro

El temporal que afecta a Ecuador también complica la organización de las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026. El Consejo Nacional Electoral (CNE) prepara recintos de votación alternativos en Guayas, Manabí y Santa Elena, donde las inundaciones han provocado daños importantes en la infraestructura prevista para los comicios.

Este escenario fue uno de los aspectos que se consideró durante el primer simulacro electoral, desarrollado este domingo 1 de noviembre en las 24 provincias del país.

El ejercicio permitió poner a prueba los sistemas tecnológicos y los procedimientos que se utilizarán para elegir prefectos, alcaldes, concejales, vocales de las juntas parroquiales y representantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Sin embargo, la situación climática representa un desafío adicional. José Cabrera, presidente del CNE indicó que se mantiene un seguimiento diario de los daños ocasionados por las lluvias, debido a que las condiciones de los recintos podrían cambiar incluso durante la jornada de votación.

Se identificó más de 2 500 recintos electorales alternativos

El CNE tiene identificados 2 516 espacios físicos que podrían funcionar como centros de votación de contingencia ante posibles inundaciones, deslizamientos u otras emergencias relacionadas con el fenómeno de El Niño.

Estos lugares se sumarían, en caso de ser necesario, a los 4 399 recintos electorales establecidos oficialmente para los comicios.

La mayor preocupación se concentra actualmente en Guayas, Manabí y Santa Elena, donde varios establecimientos presentan afectaciones que obligan a evaluar su reemplazo.

Las mesas de seguridad electoral revisan diariamente las condiciones de la infraestructura y los riesgos que podrían impedir el desarrollo normal de las votaciones.

Cabrera, explicó que las decisiones dependerán de la evolución de las lluvias y los informes que se generen en cada provincia. Además, para el día de las elecciones se incorporarán mesas de monitoreo para reportar incidentes en tiempo real.

¿Cómo están los centros electorales de Galápagos?

Las lluvias también han provocado una emergencia en Galápagos, especialmente en la isla Santa Cruz, donde se registraron inundaciones, daños en carreteras y afectaciones en servicios básicos.

Pese a esta situación, Cabrera aseguró que los centros de procesamiento y digitalización electoral del archipiélago continúan habilitados y operativos.