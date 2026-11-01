¿Cuál es la diferencia entre afectados y damnificados por el fenómeno de El Niño?

El fenómeno de El Niño ha provocado inundaciones en varias provincias de Ecuador.

Las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño han provocado afectaciones en Ecuador. Desde el 29 de agosto, fecha en la que se declaró la alerta roja en el país, la Secretaría de Riesgos contabiliza siete personas fallecidas, 9 555 viviendas afectadas y 35 destruidas.

El balance presentado por este organismo, el viernes 30 de octubre de 2026, señala además que cerca de 30 613 personas han resultado afectadas y 8 776 están damnificadas.

Pero, ¿qué diferencia existe entre ambos términos? Pues aunque parecen sinónimos no lo son.

¿Quiénes son las personas afectadas?

El término afectado tiene un alcance más amplio. Se refiere a quienes han sufrido consecuencias a causa de un evento adverso, pero no necesariamente han perdido su vivienda o sus medios de vida, ni han tenido que abandonar su hogar.

Por ejemplo, una familia puede sufrir daños en su casa, perder parte de sus pertenencias o enfrentar dificultades económicas debido a una inundación, pero mantener la posibilidad de continuar con sus actividades habituales.

También se considera afectadas a las personas que enfrentan interrupciones de servicios básicos o problemas para movilizarse por daños en las vías.

¿Qué significa ser damnificado?

La condición de damnificado implica una afectación más grave y directa. De acuerdo con la definición oficial de Alertas Ecuador, se trata de una persona cuyos servicios básicos, servicios comunitarios o medios de subsistencia han resultado afectados de tal manera que no puede continuar normalmente con sus actividades.

Un ejemplo sería una familia cuya vivienda queda inhabitable por una inundación, pierde su principal fuente de ingresos o debe abandonar temporalmente su hogar debido a los daños provocados por el fenómeno de El Niño.

En estos casos, las personas damnificadas pueden requerir asistencia humanitaria, como alimentos, alojamiento temporal y otros recursos para afrontar la emergencia.