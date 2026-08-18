Elecciones Seccionales: Más de 9 500 candidaturas se registran en las provincias de la Amazonía

Elección de Vocales de la Junta Parroquial Rural Shuar Pastaza de la provincia de Pastaza.

El Consejo Nacional Electoral informa que existen 9 502 postulaciones en la región Amazónica. Orellana y Sucumbíos encabezan la participación electoral en el oriente ecuatoriano.

Un total de 9 502 candidaturas se registran en las seis provincias de la Amazonía ecuatoriana para los próximos cómics seccionales.

Esto de acuerdo al informe oficial publicado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) este martes 18 de agosto de 2026.

La cifra representa el 17,7 % del total de postulaciones a escala nacional. Al igual que en el resto del país.

La dignidad de vocales de juntas parroquiales rurales concentra la mayor parte de los aspirantes en la región, sumando 6 860 candidatos.

Orellana y Morona Santiago lideran participación

El desglose del organismo electoral revela una alta concurrencia de postulantes en las provincias amazónicas, liderada por Orellana y Morona Santiago:

Orellana: Encabeza la lista con 2 203 candidatos en total, entre ellos 32 aspirantes a alcaldías y 7 a la prefectura.

Encabeza la lista con en total, entre ellos 32 aspirantes a alcaldías y 7 a la prefectura. Morona Santiago: Registra 2 042 postulantes , destacando como la provincia con más candidatos a alcaldes en la región (63 aspirantes) .

Registra , destacando como la provincia con más candidatos a alcaldes en la región . Sucumbíos: Acumula 1 612 inscripciones , con 35 postulantes a alcaldías y 5 a la prefectura.

Acumula , con 35 postulantes a alcaldías y 5 a la prefectura. Zamora Chinchipe: Suma 1 432 candidatos (32 para alcaldes y 4 para la prefectura).

Suma (32 para alcaldes y 4 para la prefectura). Napo: Reporta 1 170 candidaturas (30 para alcaldes y 6 para la prefectura).

Reporta (30 para alcaldes y 6 para la prefectura). Pastaza: Registra la menor cantidad de la región con 1 036 postulantes (20 para alcaldes y 6 para la prefectura).

Postulantes en la Amazonía

Fase de revisión y calificación

En las seis provincias amazónicas, un total de 212 personas buscan llegar a las alcaldías de los distintos cantones y 33 duplas compiten por las prefecturas..

El CNE recordó que la revisión de requisitos e inhabilidades está a cargo de las Juntas Provinciales Electorales (JPE), por lo que las candidaturas presentadas se consideran oficialmente inscritas una vez que sus resoluciones queden firmes.