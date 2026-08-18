'Es un verdadero héroe': Donald Trump recibe al adolescente que salvó a un niño en el mar

Ryder Williams: El salvavidas de 16 años condecorado en la Casa Blanca

Ryder Williams, un salvavidas de 16 años, fue recibido en la Casa Blanca por Donald Trump después de protagonizar un dramático rescate en una playa de California.

El rescate ocurrió el 25 de julio en la playa Seabright, en Santa Cruz, California. Nathaniel Rai, de 10 años, fue arrastrado por el mar y quedó expuesto a varias olas de gran fuerza.

Al observar la emergencia, Ryder Williams, salvavidas de los Parques Estatales de Santa Cruz, ingresó al agua para ayudarlo.

Williams se mantuvo junto al niño durante casi dos minutos, mientras ambos enfrentaban las condiciones del mar.

El adolescente logró sujetar a Nathaniel y evitar que fuera arrastrado nuevamente. En medio de la emergencia, también pidió a las personas que intentaban acercarse que no se pusieran en peligro.

Otro salvavidas ayudó en el rescate

Un segundo salvavidas ingresó al agua para apoyar a Williams y juntos consiguieron llevar al niño hasta la orilla.

Nathaniel fue atendido por paramédicos y posteriormente se reunió con su familia, sin que se reportaran lesiones graves.

Las imágenes del rescate se difundieron ampliamente en redes sociales y llamaron la atención por la actuación del adolescente.

Meet the hero! 16-year-old lifeguard Ryder (reportedly Ryder Williams)



This high school student and seasonal Santa Cruz State Parks lifeguard pulled off one of the most incredible rescues of the summer at Seabright Beach on July 25.



A 10-year-old boy was being hammered by… pic.twitter.com/aptY6u0nSb — Sarah Fields (@SarahisCensored) July 28, 2026

La madre de Ryder señaló que su hijo simplemente estaba haciendo el trabajo que le gusta y pidió que, en lugar de realizar campañas de donaciones personales, se apoye al programa de Guardias Junior de los Parques del Condado de Santa Cruz, donde recibió parte de su formación.

Trump recibió al joven en la Casa Blanca

Tras la difusión del video, Ryder Williams y Nathaniel Rai fueron recibidos por Donald Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca.

Durante el encuentro, el presidente estadounidense calificó al adolescente como un “verdadero héroe” y destacó su actuación durante el rescate.

A truly inspiring American story, and an honor, to welcome HERO lifeguard Ryder Williams to the Oval Office.



"I hope that everybody can take away from this and try to help more people." - Ryder Williams 💙 pic.twitter.com/WGEB2opH4M — The White House (@WhiteHouse) August 18, 2026

El padre de Nathaniel expresó su agradecimiento al salvavidas que ayudó a su hijo. Para Williams, el resultado del rescate estuvo relacionado con el entrenamiento que ha recibido como salvavidas y con la preparación para responder ante situaciones de emergencia.

Ryder Williams quiere ser bombero

El adolescente, que además es estudiante de secundaria, explicó que espera que esta experiencia motive a otras personas a ayudar y cuidar a quienes están a su alrededor, siempre teniendo en cuenta su propia seguridad.

Williams también tiene previsto convertirse en bombero. Su experiencia como salvavidas forma parte de la preparación que busca desarrollar para continuar trabajando en tareas relacionadas con rescate y atención de emergencias.