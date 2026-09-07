Gobierno impulsa proyecto de ley para sancionar y prevenir la violencia digital contra las mujeres

El Gobierno presenta proyecto de ley para sancionar y prevenir la violencia digital contra las mujeres este lunes 7 de septiembre de 2026.

El Gobierno Nacional impulsa una iniciativa legal para sancionar y frenar las agresiones en entornos virtuales.

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, entregó este 7 de septiembre de 2026 a la asambleísta Jossebeth Jaramillo el proyecto de Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia Digital contra las Mujeres basada en Género.

El documento, trabajado en conjunto con ONU Mujeres Ecuador bajo la Iniciativa Spotlight 2.0, será presentado en la Asamblea Nacional para garantizar entornos digitales seguros.

¿Qué conductas busca sancionar este proyecto?

La norma reconoce el derecho a una vida libre de agresiones en internet y tipifica figuras clave:

Delitos comunes en la red

Identifica y busca erradicar el acoso en línea, amenazas, suplantación de identidad y la vigilancia tecnológica abusiva.

El documento fue trabajado en conjunto entre el Gobierno Nacional y ONU mujeres.

Contenido íntimo e Inteligencia Artificial

Penaliza la difusión no consentida de material íntimo, incluyendo aquel generado o manipulado con herramientas de inteligencia artificial.

Violencia política digital

Establece protecciones frente a los ataques dirigidos a mujeres en el espacio público.

¿Cómo funcionará la protección?

La propuesta articula mecanismos de prevención, atención, protección, acceso a la justicia y reparación para las víctimas.

Durante la presentación, la ministra Morillo subrayó la importancia de la educación y alfabetización digital temprana para mitigar los riesgos del ciberacoso.

Por su parte, Miriam Bandes, representante de ONU Mujeres, destacó que la iniciativa responde a compromisos internacionales.